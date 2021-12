Alvin Gentry n’a jamais été autant déçu en 34 ans de carrière

Dans sa longue carrière dans le coaching, Alvin Gentry a connu plus de défaites que de victoires (494-583 soit 46% de succès). De nombreux revers avec les Clippers au début des années 2000, d’autres saisons plus récentes avec les Pelicans également terminées avec des bilans négatifs…

Mais le technicien de 67 ans, qui avait démarré en tant qu’assistant chez les Spurs en 1989, assure n’avoir jamais connu une situation comparable à la sienne aujourd’hui avec les Kings.

« Absolument ridicule »

En cause, une nouvelle défaite inadmissible cette nuit, à domicile face aux Grizzlies. Menant d’un point à la pause, son équipe a trouvé le moyen d’exploser en seconde période en encaissant… 78 points et en s’inclinant finalement de 25 points.

« Je peux le dire franchement : c’est ma plus grande déception en 34 ans de NBA. Cette prestation a été absolument ridicule », lâche le coach, sans équivoque, avant d’énumérer : « On n’a pas joué dur, on n’a pas été compétitifs. On n’a pas défendu sur le porteur du ballon, sur les coupes avec le pick-and-roll. On n’a pas suivi le plan de jeu. Pas la moindre envie de se battre. Ils se sont joués de nous. Je suis extrêmement déçu et tout le monde devrait l’être dans cette franchise. »

Le coach intérimaire pointe notamment du doigt les 19 rebonds offensifs accordés à leurs adversaires, qui ont permis aux Grizzlies d’inscrire « 37 points ou un chiffre astronomique. On ne les a jamais arrêtés. Ils shootaient puis récupéraient le ballon. Ils ont eu la balle dans la raquette pendant toute la soirée. »

« Il nous manque la voix d’un leader »

« Je pense que tous ceux qui ont regardé le match comprennent que cette performance était tout simplement ridicule », qualifie-t-il à nouveau. Le remplaçant de Luke Walton estime que ses Kings ne peuvent pas se permettre d’avoir la réputation d’être une équipe trop facile à battre à domicile (7 victoires – 11 défaites).

Alors que De’Aaron Fox se contente d’appeler sa troupe à « rester soudée », l’ancien joueur des Raptors, Terence Davis (arrivé après le titre de 2019), a un avis plus tranché sur la méforme actuelle.

« Je ne suis pas du genre à pointer du doigt. C’est une situation complètement différente par rapport à Toronto en ce qui concerne le fait de gagner. Je ne pense pas qu’on manque de leadership. Je crois juste qu’il nous manque la voix d’un leader. On a des leaders mais franchement, leur voix ne porte pas assez. C’est juste mon opinion. »

Une opinion qui semble directement s’adresser à De’Aaron Fox, auteur de seulement 12 points cette nuit après quatre matches manqués. En son absence, Tyrese Haliburton a pris du volume mais Sacramento a continué de s’incliner. Aujourd’hui 12e à l’Ouest, les Californiens ont perdu sept de leurs neuf derniers matches.

« À un moment donné, il doit y avoir un sentiment de fierté, de fierté individuelle. Cela ne peut pas venir du coach, du GM, des secrétaires. Il faut que ça vienne de vous », termine Alvin Gentry en visant ses joueurs.