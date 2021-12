Max Strus dans les baskets de Jimmy Butler

Les éclosions de Max Strus et Gabe Vincent sont les deux belles histoires de la saison à Miami. Un peu réservé à ses débuts, Max Strus a désormais la confiance du staff et de ses coéquipiers, à tel point qu’il s’est permis d’emprunter les chaussures de Jimmy Butler depuis que celui-ci est sur la touche, blessé au dos.

« Nous avons la même pointure et elles sont confortables », a-t-il déclaré au sujet des Li-Ning Yushuai 14 Low de son coéquipier. « Je porte à peu près ce que je veux en général. Et je n’ai porté que celles-là lors des deux derniers matchs. Si je fais un bon match, je la remets généralement la fois suivante. Je vais donc continuer à les porter ».

Quand Max Strus prend son pied

En l’absence de Jimmy Butler, force est de constater que Max Strus a su prendre sa part du gâteau avec les chaussures du patron aux pieds, tournant à 25 points en moyenne depuis quatre matchs, à 46.7% de réussite à 3-points et 6 rebonds, avec notamment une pointe à 32 points face au Magic.

Pour Tyler Herro, il n’y a pas de superstition. Si Max Strus en est arrivé là, c’est avant tout par son travail.

« Max a abattu un gros boulot depuis qu’il est arrivé ici. C’est un rat des gymnases, à prendre des tirs supplémentaires, à étudier les matchs à la vidéo. Il a toujours travaillé et pris le temps de le faire, ce qui s’est traduit par le succès qu’il connaît ces derniers temps. Tout le monde en profite et est heureux pour lui ».

Deux ans après sa blessure au genou, la page est définitivement tournée

Max Strus voit en effet ses efforts récompensés, lui qui a fêté le deuxième anniversaire de sa grave blessure au genou (déchirure de ligament croisé antérieur) par sa première titularisation en carrière le 21 décembre face aux Pacers. Un clin d’œil de l’histoire qu’il n’a pas manqué de fêter, avec 18 points et 4 passes décisives, son record en carrière.

« Avant le match, je le savais, évidemment. Mais j’ai essayé de me concentrer sur le match. C’est un moment spécial. Il faut beaucoup de travail pour revenir de cette blessure. C’est tout simplement fou de voir où j’en étais il y a deux ans et où j’en suis maintenant », a souligné l’intéressé. « J’espérais simplement qu’une opportunité se présente. Par chance, le Heat avait une place libre pour moi et j’ai pu me battre pour un « two-way contract ». Le reste fait désormais partie de l’histoire ».

Et les plus belles pages de celle-ci sont peut-être encore à venir…