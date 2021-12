Covid-19 : au tour de Kyle Lowry d’être placé à l’isolement

Déjà privé, pour des absences plus ou moins longues, de Jimmy Butler, PJ Tucker, Bam Adebayo, Markieff Morris, Dewayne Dedmon et Victor Oladipo, Erik Spoelstra devra aussi faire sans Kyle Lowry pour les dix prochains jours.

The Athletic rapporte en effet que le meneur est entré dans le protocole sanitaire de la ligue, et il manquera donc, au minimum, les six prochains matchs du Heat à compter de la nuit prochaine.

Une nouvelle absence de taille dont le tacticien se serait bien passé, mais peut-être l’occasion pour des « roles players » comme Gab Vincent et Max Strus, brillants dernièrement et précieux dans cette période particulièrement mouvementée, de s’affirmer encore plus dans la rotation extérieure de cet effectif dépeuplé.