Les Warriors gâchent le Noël des Suns !

Pour leur troisième rencontre du mois, les Warriors et les Suns ont de nouveau régalé les fans de beau jeu et de basket en général. Et au terme d’un mano-a-mano de haut niveau, c’est Golden State qui s’est offert sa plus belle victoire de la saison, au regard de ses absences et du calibre de son adversaire !

La paire Draymond Green – Stephen Curry a tout de suite donné le ton pour les Warriors. Le premier nommé a été omniprésent et il a joué avec une intensité de tous les instants, des deux côtés du parquet. Distribuant 6 passes décisives en 12 minutes, dont 3 rien que pour Curry, déjà à 11 points. Suffisant pour que Golden State prenne les devants. Il a ensuite fallu l’entrée d’un cinq inédit côté « Dubs » pour voir le roublard Chris Paul garder son équipe dans le coup (33-27).

Un dunk du rookie Jonathan Kuminga a alors mis les Warriors à +10, mais leur manque de profondeur de banc a commencé à se faire sentir. Et JaVale McGee puis DeAndre Ayton ont dominé dans la raquette, tandis que Mikal Bridges a réglé la mire au shoot, afin que les Suns passent un 25-10 à leurs adversaires du soir, pour rentrer aux vestiaires en étant devant au score (62-58).

Golden State est toutefois reparti de l’avant après la pause, en entamant le troisième quart-temps par un 19-9. Avec Chris Paul et Devin Booker à 2/10 aux tirs dans la période, ce sont Cameron Johnson et Cameron Payne qui sont sortis de leur boite. Les deux remplaçants de Phoenix ont ainsi inscrit 13 points au retour des vestiaires, afin de remettre les deux équipes au coude-à-coude (84-84).

Discret et bien défendu à la suite de son bon premier quart-temps, Stephen Curry a finalement marqué 10 points dans les six premières minutes du dernier acte, pour mettre les Warriors à +8. Chris Paul lui a répondu aussitôt, en instiguant un 8-2 en faveur des Suns et offrir un « money-time » de folie. Et alors que l’on s’attendait à voir Stephen Curry ou Devin Booker prendre les choses en mains, c’est le surprenant Otto Porter Jr. qui a tué le match, avec ses 8 points de suite pour donner cette victoire surprise à Golden State (116-107) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

— C’était le Père Noël déguisé en Draymond Green. Avec 6 de ses 10 passes décisives réussies dès le premier quart-temps, Green a délivré cadeau sur cadeau pour prendre à revers la défense agressive des Suns. En bon chef d’orchestre, il a su trouver Stephen Curry et Gary Payton II en « back-door ». Et malgré leur manque d’adresse extérieure, les Warriors pointaient déjà à 9/12 dans la raquette, après 12 minutes. L’impact du DPOY 2017 s’est donc fait ressentir pendant tout le match, avec notamment ses aides défensives toujours aussi incroyables.

— Chris Paul se bonifie avec l’âge. Le meneur des Suns a semblé en contrôle la plupart de la rencontre. Il a été malin pour aller chercher des fautes face aux jeunes Warriors, il a été adroit à mi-distance et a trouvé ses partenaires pour faire payer la défense de Golden State. C’est aussi lui qui a mené un 8-2 de son équipe dans le dernier quart-temps, en trouvant Deandre Ayton sous le cercle ou Jae Crowder à 3-points, pour faire espérer les fans de Phoenix. Et même s’il n’a pas réussi à donner la victoire aux siens, « CP3 » continue d’être l’un des joueurs les plus dominants de la ligue à son poste, à 36 ans passés.

— Un Warrior peut en cacher plusieurs autres. Malgré l’absence de cinq de ses arrières/ailiers, blessés ou en protocole sanitaire, Steve Kerr a pu compter sur les bonnes contributions d’Otto Porter Jr, de Gary Payton II, de Jonathan Kuminga, de Nemanja Bjelica, et même d’un Quinndary Weatherspoon fraîchement signé pour 10 jours, pour être non seulement compétitif dans ce match, mais surtout le gagner ! Depuis le début de saison, le coach de Golden State est parvenu à trouver le moyen de mettre tous ses joueurs de complément en valeur, et ils le lui ont rendu cette nuit.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Le double MVP n’avait jamais brillé à Noël mais, cette nuit, il a commencé et terminé fort, pour pointer à 33 points au compteur, à 10/27 aux tirs. Une performance majuscule, compte tenu des nombreux absents recensés côté Warriors.

✅ Otto Porter Jr. L’ailier des Warriors a marqué 11 de ses 16 points dans le dernier quart-temps, dont la quasi majorité dans les cinq dernières minutes, afin d’offrir la victoire à son équipe et de confirmer, ainsi, son super début de saison.

✅ DeAndre Ayton. Avec ses 18 points et 7 rebonds, le pivot de Phoenix a de nouveau été vu à son avantage face à la raquette des Warriors, même si son impact a quelque peu diminué après la pause.

⛔ Devin Booker. La star des Suns, qui restait personnellement sur 20 victoires consécutives, n’a jamais pu trouver son rythme. Bien défendu par Gary Payton II, il a forcé et a terminé la rencontre à seulement 13 points, et 5/19 aux tirs.

LA SUITE

Phoenix (26-6) : les Suns essaieront de relancer la machine face aux Grizzlies de Ja Morant, lundi soir (03h00).

Golden State (27-6) : les Warriors enchaîneront avec une double confrontation face aux Nuggets du MVP Nikola Jokic, dès mardi soir (04h00).