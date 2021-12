Les Cavaliers prolongent J.B. Bickerstaff jusqu’en 2027 !

J.B. Bickerstaff ne pouvait rêver plus beau cadeau de Noël ! Nommé coach intérimaire des Cavaliers en février 2020 pour prendre la suite de John Beilein, l’ancien assistant des Rockets et des Grizzlies a transformé l’essai puisque ESPN annonce que ses dirigeants viennent de le prolonger jusqu’en… 2027 ! Le voilà donc avec un contrat sur le long terme, idéal pour aller au bout de ses idées et de ses projets.

Sous sa coupe, Cleveland est l’équipe surprise de ce début de saison avec 19 victoires pour 13 défaites, et une belle 5e place à l’Est. Alors que beaucoup d’observateurs avaient été surpris par les choix des dirigeants depuis deux ans, Bickerstaff a su créer une véritable identité avec une forte défense (la 3e de la NBA) et du « very tall ball » qui déroute les adversaires avec trois joueurs à 2m10 et plus à l’entre-deux. Le tout avec un joli panaché de jeunes talents (Sexton, Garland, Okoro, Allen, Mobley, Osman, Markkanen…) et de vétérans aguerris (Love, Rubio).

Il y a deux ans, les Cavaliers n’avaient remporté que 19 matches. Un total déjà atteint dès Noël.