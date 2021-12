Covid-19 : le point avant le « Christmas Day »

En fin d’après-midi, le repas du réveillon à peine digéré et après une pause d’un jour, la NBA active elle aussi le mode Noël, avec le début de son fameux « Christmas Day ».

Cette année, cinq matchs sont encore une fois au menu, pour un festin de roi à destination des fans européens : Knicks/Hawks à 18 heures, Bucks/Celtics à 20h30, Suns/Warriors à 23 heures, Lakers/Nets à 2 heures puis Jazz/Mavericks à 4h30 ! Malheureusement, Covid-19 oblige, cette jolie fête sera en partie gâchée par les absences de plusieurs joueurs phares.

À commencer, bien sûr, par celle de l’un des meilleurs basketteurs de la planète, si ce n’est le meilleur : Kevin Durant. Coincé dans le protocole sanitaire de la ligue, à l’instar de son complice Kyrie Irving qui n’est même pas du déplacement à Los Angeles, « KD » ratera ainsi l’affiche tant attendue contre les « Purple & Gold ».

Mais heureusement pour Brooklyn, James Harden sera quant à lui bel et bien en tenue, après sa dizaine de jours d’isolement. Il sera donc en mesure de défier les coéquipiers de LeBron James et Russell Westbrook, toujours orphelins d’Anthony Davis, à la désormais Crypto.com Arena.

Phoenix et Utah au complet

Un peu avant ce Lakers/Nets, les Hawks auront eux affronté les Knicks, au Madison Square Garden. Sans Trae Young, le « chouchou » du public new-yorkais, mais aussi sans Clint Capela. Pour New York, en revanche, pas de Derrick Rose (blessé), mais RJ Barrett et Immanuel Quickley pourraient néanmoins effectuer leur retour, après leur quarantaine.

Idem pour le MVP des Finals en titre, Giannis Antetokounmpo, tout juste libéré du protocole sanitaire et qui devrait pouvoir tenir sa place pour la réception des Celtics. Des Celtics privés, de leur côté, d’une dizaine d’éléments, mais pas de Jayson Tatum et Jaylen Brown, qui auront fort à faire contre des champions 2021 presque au complet.

Pour ce qui est du vrai gros choc de ce « Christmas Day », entre les Suns et les Warriors, on constate que Phoenix reste pour le moment épargné par le Covid-19, sans aucun cas recensé. Impossible d’en dire autant de Golden State, qui devra se passer d’Andrew Wiggins et Jordan Poole, en plus de Klay Thompson, James Wiseman et potentiellement d’Andre Iguodala.

La mission s’annonce ainsi périlleuse pour les coéquipiers de Stephen Curry, tout comme ceux de Luka Doncic. Un Luka Doncic qui devra assister au déplacement de ses Mavericks chez le Jazz depuis chez lui, au même titre que six de ses coéquipiers. Et alors que Kristaps Porzingis est incertain pour cette rencontre, tous les voyants sont au vert pour Utah, puisqu’aucun joueur de la franchise n’est à l’isolement.

Si ces cinq matchs de Noël s’annoncent certes alléchants sur le papier, la réalité est bien différente puisque l’on dénombre des absences majeures chez quasiment chaque équipe en lice en ce 25 décembre 2021.

Les joueurs d’ores et déjà forfaits

Atlanta : Trae Young, Clint Capela, De’Andre Hunter, Danilo Gallinari, Kevin Huerter, Lou Williams, Timothé Luwawu-Cabarrot, Solomon Hill, Onyeka Okongwu, Sharife Cooper, Wes Iwundu, Malcolm Hill.

Boston : Josh Richardson, Grant Williams, Aaron Nesmith, Enes Freedom, C.J. Miles, Bruno Fernando, Justin Jackson, Sam Hauser.

Brooklyn : Kevin Durant, Kyrie Irving, Joe Harris, LaMarcus Aldridge, Cameron Thomas, David Duke, Kessler Edwards, Day’Ron Sharpe.

Dallas : Luka Doncic, Tim Hardaway Jr, Maxi Kleber, Reggie Bullock, Trey Burke, Willie Cauley-Stein, Josh Green, JaQuori McLaughlin, Eugene Omoruyi.

Golden State : Klay Thompson, Andrew Wiggins, Jordan Poole, James Wiseman, Damion Lee, Moses Moody.

L.A. Lakers : Anthony Davis, Malik Monk, Trevor Ariza, Avery Bradley, Kendrick Nunn, Austin Reaves, Kent Bazemore.

Milwaukee : Brook Lopez.

New York : Derrick Rose, Nerlens Noel, Miles McBride, Kevin Knox, Danuel House, Luka Samanic.

Phoenix : Dario Saric, Frank Kaminsky.

Utah : Udoka Azubuike, Malik Fitts.