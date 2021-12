Le 25 décembre 2016, Kyrie Irving terrassait (encore) les Warriors

Dans la longue et riche histoire du « Christmas Day », il y a des performances que l’on n’oublie pas. Des matchs qui restent gravés dans les mémoires et dans la légende.

Certains préféreront retenir les 59 points et 36 rebonds de Wilt Chamberlain en 1961 (cependant entachés d’une défaite). D’autres préféreront plutôt se souvenir des 60 points de Bernard King en 1984, qui constituent toujours un record à Noël (mais là aussi ternis par une défaite).

Plus récemment, on pourrait également penser aux retrouvailles entre Kobe Bryant et Shaquille O’Neal en 2004, au remake des Finals 2008 entre Los Angeles et Boston, au triple-double de LeBron James face aux champions en titre des Lakers en 2010, ou encore au « game winner » de Derrick Rose au (feu) Staples Center en 2011, en ouverture de cette saison « post-lockout ».

Sans oublier, bien sûr, ce fameux affrontement du 25 décembre 2016 entre les Cavaliers et les Warriors. Pour, là aussi, un remake des Finals 2016. Et ce soir-là, c’est un certain Kyrie Irving qui va se distinguer, jouant une nouvelle fois les bourreaux des coéquipiers de Stephen Curry.

LeBron James et Kevin Durant au sommet de leur art

Entre temps, Golden State avait pourtant enregistré le renfort estival de Kevin Durant. On se disait donc que c’était le moment idéal pour que les hommes de Steve Kerr se vengent de Cleveland, en tout début d’après-midi aux États-Unis (14h30) et en « prime time » en France (20h30). À l’occasion de ce choc au sommet entre la meilleure équipe de l’Ouest (27-4) et la meilleure équipe de l’Est (22-6).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette affiche a tenu toutes ses promesses. Et devant leur public de la Quicken Loans Arena (aujourd’hui appelée Rocket Mortgage Fieldhouse), ce sont les Cavaliers qui sont parvenus à l’emporter, au bout du suspense, face aux Warriors (109-108).

Dans une atmosphère électrique, digne des Finals, et après un finish de folie !

En témoigne ce « game winner » de Kyrie Irving, à trois secondes de la fin, principal arbitre du superbe duel entre LeBron James (31 points, 13 rebonds) et Kevin Durant (36 points, 15 rebonds) avec ses 25 points, 6 rebonds, 10 passes et 7 interceptions ! Tandis que Stephen Curry, malgré son 3-points important à 1 minute 15 de la fin, a vécu une sale journée (15 points, à 4/11 aux tirs et 2/7 derrière l’arc) à cause du travail défensif de DeAndre Liggins.

En dehors de ce panier de la victoire planté par un « Uncle Drew » aérien, et décidément à l’aise quand il s’agit d’assassiner Golden State, l’autre image de la partie, c’est évidemment cet énorme « poster dunk » de Richard Jefferson (36 ans) sur Klay Thompson, également au premier plan sur l’ultime shoot de Kyrie Irving !

Bref, grâce à Cleveland et Golden State, les spectateurs de la « Q » en ont clairement eu pour leur argent et, cinq ans après, on se régale toujours autant devant les highlights de ce match, considéré (à raison) comme l’un des plus beaux de l’histoire du « Christmas Day ».