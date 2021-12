Draft 2022 : les Français ont la cote

La dernière édition de la « Mock Draft » d’ESPN vient de sortir, et le moins que l’on puisse dire, c’est que nos joueurs français ont la cote.

Derrière les inévitables Chet Holmgren (Gonzaga), Paolo Banchero (Duke) et la cohorte de Jalen (Duren), Jaden (Ivey, Hardey) et Jabari (Smith), et avant la révolution Victor Wembanyama qu’il faudra encore attendre, on trouve pas moins de quatre joueurs français qui flirtent avec le premier tour de Draft.

Ousmane Dieng, le prospect

En premier lieu, c’est le prospect Ousmane Dieng qui apparaît en 18e position, 18 comme son âge. Ailier racé de 2m08 qui peut aussi bien créer du jeu que se mettre en bout de chaîne à la finition, ce serait là un choix purement consenti sur le potentiel pur du garçon. Car, pour ses performances actuelles chez les Breakers de Nouvelle Zélande, l’ancien de l’Insep n’a pas encore vraiment fait de vagues. A 4 points et 2 rebonds de moyenne, Dieng est à vrai dire resté très discret, encore bousculé par l’aspect physique de la ligue australienne.

Hugo Besson, le sniper

Tout l’inverse de son compatriote et coéquipier en NBL, Hugo Besson, qui a lui déjà réalisé plusieurs cartons offensifs depuis le début de la saison. A 18 points et 5 rebonds de moyenne après cinq matchs (et zéro victoire) avec les Breakers, Besson est la valeur montante en ce moment, figurant ainsi à la 24e place de cette Mock Draft. A un peu moins de 21 ans, le sniper angevin a un potentiel moindre, mais sa qualité de shooteur et de créateur en font un joueur quasiment « NBA ready » s’il continue sur ce rythme cette saison.

Ismaël Kamagate, l’international

Calé au tout début du deuxième tour, à savoir en 32e position, le pivot du Paris Basket, Ismaël Kamagate est lui aussi un peu plus âgé que certains de ses camarades, à près de 21 ans. Mais ses performances dans l’élite hexagonale ne passent évidemment pas inaperçues, notamment après avoir été appelé en partenaire d’entraînement, puis en tant qu’international à part entière lors de la dernière fenêtre FIBA. Actuellement à 11 points et plus de 5 rebonds de moyenne, dont 6 matchs à plus de 12 points sur ses 7 dernières sorties (parmi lesquels un très bon 18 points, 7 rebonds pour battre Pau-Lacq-Orthez), Kamagate a de fortes chances de décrocher un contrat dans la Grande Ligue l’an prochain. D’ailleurs, il a brillé devant Brad Stevens.

Moussa Diabaté, le freshman

Enfin, le quatrième mousquetaire de cette Mock Draft est à cinq choix de Kamagaté, en 37e position. Actuellement freshman à Michigan, il aura tout loisir d’en reprendre au moins pour un an, sinon plus chez les Wolverines. Mais, en l’état actuel des choses, Moussa Diabaté peut d’ores et déjà être satisfait de sa percée aux yeux des recruteurs. Pas forcément attendu à pareille fête, si tôt dans la saison, Diabaté tourne à 8 points et 6 rebonds après 10 matchs avec Michigan (dont 6 victoires). Athlète impressionnant, aussi bien en explosivité qu’en vitesse de déplacement, l’intérieur freshman est déjà un des favoris du public avec son jeu spectaculaire et tout en énergie.