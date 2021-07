Mondial U19 : Chet Holmgren préféré à Victor Wembanyama comme MVP

Il s’est fait dominer par Victor Wembanyama en finale du Mondial U19, dont il n’a pas même été le meilleur Américain, et pourtant Chet Holmgren a reçu le trophée de MVP du tournoi. Le futur joueur de Gonzaga termine la compétition avec 11.9 points, 6.1 rebonds, 3.3 passes et 2.7 contres, avec de très bons pourcentages : 62% aux tirs, dont 54% à 3-points. Le tout en 21 minutes. C’est un ailier-fort moderne capable de tout faire sur un terrain, et on retiendra qu’il a joué un rôle essentiel dans le 11-0 infligé aux Bleuets dans le 4e quart-temps de la finale.

Même aux États-Unis, les observateurs n’ont d’yeux que pour Victor Wembanyama, auteur de 22 points, 8 rebonds et 8 contres dans cette finale. Alors qu’il n’a que 17 ans, et donc deux ans de moins que ses adversaires, le jeune pivot de l’Asvel a confirmé qu’il était bien le phénomène annoncé, sorte de Rudy Gobert avec un shoot extérieur. Il a aussi prouvé qu’il pouvait répondre présent dans les grands rendez-vous, face à la meilleure équipe du tournoi.

Attendu dans la Draft 2023, le meilleur espoir de la Jeep Elite termine la compétition avec 14.0 points, 7.4 rebonds et 4.7 contres de moyenne, seuls des problèmes de fautes l’ayant ralenti. Preuve qu’il en a mis plein les mirettes à tout le monde, des adversaires ont demandé à se faire prendre en photo avec lui…

Aux côtés des deux phénomènes, la FIBA a choisi l’arrière Jaden Ivey, l’un des meilleurs Américains en finale, auteur de 12.3 points, 3.0 rebonds, 2.1 passes et 1.6 interception par match. Pour compléter le meilleur cinq du tournoi, la FIBA a choisi le Canadien Zach Edey, auteur de son côté de 15.1 points, 14.1 rebonds et 2.3 contres par match, et le Serbe Nikola Jovic : 18.1 points, 8.3 rebonds, 2.9 passes et 1.7 contre par match.