Brad Stevens de passage à Paris pour superviser Juhann Begarin

Loin de la pression du banc, Brad Stevens a profité de son nouveau costume de président de la franchise des Celtics pour se rendre à Paris afin de prendre des nouvelles de Juhann Begarin (19 ans, 1,96 m) qui avait plutôt fait bonne impression en Summer League.

Présent pour la rencontre entre Paris Basketball et Le Portel vendredi dernier, l’ex coach des Celtics s’est exprimé sur les réseaux du Paris Basketball, notamment sur la progression de l’arrière-ailier parisien.

« On a choisi Juhann parce qu’on pense que c’est un joueur qui a beaucoup d’atouts. Avec son âge, son corps, sa dimension physique, sa marge de progression, c’est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes, qui est polyvalent. En NBA, c’est très précieux », a déclaré Brad Stevens. « Il continue de s’améliorer et c’est la chose la plus importante pour nous, qu’il puisse continuer d’avancer et de progresser de manière constante jusqu’à l’étape suivante. On le voit à chaque fois qu’il joue ».

Le petit frère de Jessie Begarin relève un nouveau challenge cette année avec son club formateur qui a intégré la Betclic Elite après avoir terminé l’exercice précédent en boulet de canon en Pro B. Pour l’heure, son adaptation a l’élite du basket français a été plutôt bonne puisqu’il tourne à plus de 10 points par match et près de 4 rebonds. C’est également le 4e meilleur intercepteur du championnat. Seule son adresse à 3-points, qui avait été l’une de ses forces sur la fin de saison dernière, n’est plus au rendez-vous (24% de réussite).

Rien de figé pour l’avenir

Même s’il est juste venu pour « profiter du match » et voir le protégé des Celtics dans un autre environnement, Brad Stevens n’a clairement pas vu le meilleur match de Juhann Begarin (9 points à 0/5 à 3-points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre), les Parisiens ayant vécu un soir sans à domicile face au Portel (défaite 62-86).

Il a en revanche peut-être pris des notes sur le jeune pivot longiligne Ismaël Kamagaté, autre pépite de Paris Basket qui s’était déjà distinguée en alignant 9 contres en début de saison face à Roanne, et qui a encore sorti une grosse prestation, à 17 points et 10 rebonds pour 26 d’évaluation.

Pour ce qui est de l’avenir de Juhann Begarin, qui avait annoncé son ambition de rejoindre Boston à l’issue de cet exercice, rien n’est encore acté, et la saison est encore longue. Ce sera à lui de montrer qu’il continue sur la bonne voie.

« Tout cela restera à déterminer plus tard. La chose la plus importante qu’il puisse faire, c’est continuer de progresser, travailler son jeu comme il le fait. On l’a drafté parce qu’on pense qu’il a un gros potentiel, de la polyvalence et un avenir radieux. On verra au fil du temps comment tout ça va tourner à l’avenir, il doit maximiser son potentiel dès maintenant », a ajouté Brad Stevens.