Keldon Johnson s’est transformé en tireur d’élite

Quatre rencontres de suite sans marquer le moindre panier primé pour commencer la saison et un 3/22 dans cet exercice (13 % de réussite) sur les dix premiers matches. Tel était le résumé de Keldon Johnson après la défaite à Oklahoma City, le 7 novembre dernier.

Le champion olympique de Tokyo n’était donc clairement pas en accord avec son shoot extérieur. « J’ai vraiment mal commencé l’année, mais mes coéquipiers ont confiance en moi », assure-t-il au San Antonio Express News. « Ils savent que je reste à la salle pour bosser, pour progresser. »

Comme tous, les joueurs des Spurs ont vu les nets progrès ensuite. Car depuis, soit 19 matches, Johnson affiche un très remarquable 57 % de réussite à 3-pts ! Malgré son impatience dans les premiers jours de la saison, son travail estival en compagnie de Chip Engelland (le même coach spécialiste du shoot qui avait aidé Tony Parker en son temps) a fini par payer.

« J’ai bossé tout l’été, je n’ai pas compté mes heures. J’ai répété et shooté encore et encore On a simplifié mon tir. J’ai pris tous les conseils qu’il m’a donnés. Même si je n’ai pas été adroit au début, je savais que la roue allait finir par tourner. J’ai travaillé trop dur pour lâcher. »

Avec 46.7 % de réussite à 3-pts, l’ailier texan est désormais le deuxième shooteur le plus adroit de la ligue, derrière Cody Martin (50.7 %). Certes, son volume est encore loin des grands shooteurs (il tente sa chance 3.2 fois par match), mais pour les Spurs, avoir une telle arme, c’est précieux.

« Il a confiance et il travaille. Si on n’est pas à la salle, on n’a pas confiance en soi donc c’est une combinaison », analyse Gregg Popovich. « Pour les médias, c’est un shooteur qui a progressé, mais durant les exercices de shoot, on voyait que c’était un grand shooteur », assure Devin Vassell. « Quand ses pieds sont bien placés et qu’il est prêt à envoyer, je crois toujours que ça va finir dedans. »