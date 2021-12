Au tour de la KD 14 de rendre hommage à Kyrie Irving

Nike profite de l’association de Kyrie Irving et Kevin Durant aux Nets pour opérer quelques « crossovers » entre deux des joueurs emblématiques de la marque.

Il y a récemment eu la Kyrie 8 « Ky-D » comportant de multiples clins d’oeil à Kevin Durant. Cette fois, Nike en fait de même pour Kyrie Irving avec la KD 14. Les détails de cette version alliant bleu, bordeaux et bleu ciel sont subtils, mais on retrouverait notamment l’année des titres de « rookie of the year » et de champions NBA des deux joueurs.

Sous la semelle, comme la « Ky-D » avait laissé apparaître les numéros 7 et 35 de KD, cette fois c’est le numéro 11 de Kyrie Irving qui ressort en blanc. Pas de date de sortie précise pour ce modèle attendu à 150 dollars.

(Via NiceKicks)

