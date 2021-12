Un clin d’œil à Kevin Durant sur la Kyrie 8

Belle collaboration à venir signée Nike qui a uni Kyrie Irving et Kevin Durant, coéquipiers à Brooklyn, pour donner naissance à une « Ky-D », une Kyrie 8 aux multiples clins d’œil à KD.

La tige contient des touches de vert sur le talon et de jaune sur les lacets et la semelle intermédiaire, associé à des graphiques de la Seattle Space Needle pour rappeler l’époque où KD jouait aux Sonics. On retrouve aussi les numéro 7 et 35 sous la semelle, portés par Kevin Durant au cours de sa carrière en NBA.

De nombreux autres détails en hommage à la star des Nets sont à retrouver sur cette « Ky-D », annoncée en 2022 et dont le prix n’a pas encore été communiqué.

—

