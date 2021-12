Blake Griffin relancé dans le cinq des Nets

Il reste un peu plus d’une minute à jouer dans ce Nets – Sixers disputé et les locaux mènent de quatre points. Balle en main près du rond central, Kevin Durant attire la prise à deux sur le « pick-and-roll » et fait confiance à son coéquipier laissé grand ouvert à 3-points : Blake Griffin.

Celui-ci a pourtant manqué ses quatre premières tentatives à cette distance. Il ne manquera pas ce cinquième tir. L’intérieur vient de tuer le match et « KD » vient le saluer d’un regard sombre et intense.

Ce tir décisif vient consacrer le retour de Blake Griffin dans la rotation de Steve Nash, dont il a été exclu fin novembre, au profit de LaMarcus Aldridge. Ce dernier placé à l’isolement pour suivre le protocole Covid, comme une majorité de ses coéquipiers, l’ancien intérieur des Clippers a été remobilisé par la force des choses.

Il vient ainsi d’enchaîner trois matches intéressants sur le plan statistique : 16 points de moyenne, 7 rebonds et près de 5 passes en 31 minutes. On retient surtout ses pourcentages de réussite (49% dont 32% de loin), en nette hausse par rapport au restant de la saison (37% dont 20%).

Il a travaillé comme un fou

« Blake joue bien, apprécie Steve Nash, cité par le New York Post. Comme je lui ai dit, on sait que les choses évoluent, donc même s’il n’a pas été dans la rotation pendant un petit moment, on savait que quelque chose se produirait et qu’il aurait à nouveau sa chance. C’est un professionnel, il a travaillé comme un fou, est resté en forme et a trouvé son rythme. Il joue du bon basket. »

Reste à voir s’il parviendra à maintenir un peu de ce temps de jeu avec les retours de Nic Claxton, LaMarcus Aldridge et Paul Millsap. En attendant, l’ancien All-Star savoure.

« J’en suis fier, c’est sûr. C’est mon boulot, lâchait-il ce week-end, après avoir été gêné par son genou face au Magic. J’aurais aimé en faire plus en deuxième mi-temps. Faire en sorte de rester prêt et ne pas pouvoir vraiment être à 100%… C’est frustrant, mais cela le serait encore plus si je ne restais pas prêt et si je n’étais pas là pour mes coéquipiers. Parce que tout le monde est là pour les autres. C’est la mentalité qu’on doit avoir toute la saison. »