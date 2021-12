Kevin Durant plus fort que la paire Joel Embiid – Seth Curry

Les Nets se sont faits peur, mais les Nets sont finalement parvenus à se défaire des Sixers, devant leur public (114-105).

Emmenée comme toujours par un Kevin Durant de gala, tout proche de son deuxième triple-double en deux matchs (34 points, 11 rebonds, 8 passes), la franchise new-yorkaise a fait le dos rond pour éviter que les coéquipiers de Joel Embiid (32 points, 9 rebonds, 6 passes) et Seth Curry (29 points) ne les surprennent dans le « money-time ».

Car, comme hier face à Miami, Philadelphie a bien cru pouvoir réussir le braquage parfait dans les dernières minutes de cette rencontre. Croqués pendant une mi-temps, les joueurs de Doc Rivers ont ainsi retrouvé des couleurs après la pause, au point de remonter un handicap de 20 points et d’être à égalité à deux minutes de la fin. En grande partie grâce aux exploits de leur tandem Embiid/Curry, dans la peinture ou à mi-distance.

Jusqu’à ce que l’inévitable Kevin Durant ne fasse la différence dans les derniers instants, tout en décontraction, pour guider Brooklyn vers sa cinquième victoire consécutive. Soit la meilleure série des hommes de Steve Nash cette saison, pourtant privés de James Harden, LaMarcus Aldridge, Joe Harris, Paul Millsap, Bruce Brown ou encore DeAndre’ Bembry, en plus de Kyrie Irving, évidemment.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Kevin Durant maître du « money-time ». 103-103, moins de deux minutes à jouer. Moment choisi par « KD » pour sortir ce costume de super-héros qui lui va si bien.

D’un 3-points avec la faute, sur le nez de Tobias Harris, il redonne d’abord deux possessions d’avance aux Nets. C’est ensuite l’un de ses décalages qui permet à Blake Griffin d’assommer les Sixers, derrière l’arc. Enfin, à mi-distance, le MVP 2014 se charge de plier le match, malgré le déséquilibre. Brooklyn termine donc la partie sur un 11-2, avec son ailier impliqué sur neuf points.

Preuve de la « Durant-dépendance » qui règne dans cette équipe, encore une fois perdue à chaque passage sur le banc de l’actuel meilleur marqueur de la ligue (39 minutes aujourd’hui).

— Une mi-temps et ça part pour Philadelphie. Comme face au Heat la veille, les Sixers ont eu besoin d’une mi-temps pour se chauffer. Dominés de la tête et des épaules, en dehors de leurs cinq bonnes premières minutes, les hommes de Doc Rivers se sont faits manger dans l’intensité et ont manqué de rythme offensivement, en plus de prendre l’eau défensivement, notamment sur « pick-and-roll ». À tel point qu’à la pause, Brooklyn affichait déjà 65 points au compteur, à 54% aux tirs et 64% à 3-points !

Mais le retour aux vestiaires a fait du bien à la franchise de Philadelphie, revenue ensuite avec de bien meilleures intentions, sous la houlette de son duo Seth Curry – Joel Embiid. Un duo inarrêtable dans le troisième quart-temps (25 points en cumulé, sur les 31 de l’équipe !) et tout autant irréprochable dans le dernier acte, qui a surtout étrangement bénéficié de nombreux espaces en attaque.

Avant que ce diable de Kevin Durant n’achève les joueurs de Philly, impuissants sur la fin.

TOPS/FLOPS

✅ Blake Griffin. En voilà un qui doit remercier le Covid-19. Écarté de la rotation des Nets durant deux semaines, l’ex-intérieur All-Star (17 points, 9 rebonds) a retrouvé des minutes depuis dix jours, et même un statut de titulaire. En bon professionnel, il fait donc en sorte de tirer pleinement profit de son temps de jeu, en faisant le sale boulot, d’assez fort belle manière.

Toujours doué pour provoquer les passages en force ou pour se jeter sur tous les ballons, Griffin se démène aussi en défense, qu’importe son vis-à-vis. Mieux : associé à un vrai poste 5, Nic Claxton en l’occurrence, il joue plus libéré en attaque, retrouvant confiance en son basket. En témoigne son shoot à 3-points pour tuer le match, à 110-103, sur un caviar de Kevin Durant.

⛔ Tobias Harris. Si Seth Curry a assuré aux côtés de Joel Embiid, impossible d’en dire autant de « Tobi », pourtant désormais appelé à être le lieutenant N°1 du Camerounais, sans Ben Simmons.

Auteur de seulement 11 points, à d’horribles pourcentages de réussite (3/17 aux tirs, 0/5 à 3-points…), l’ailier des Sixers s’est ainsi troué en beauté. En plus de se retrouver aux premières loges du « and-one » à 3-points de Kevin Durant, qui a tout fait basculer à une minute 45 de la fin, à cause de sa faute stupide. Une action symbolique de son incapacité à défendre sur « KD » autrement qu’en se faisant réprimander par les arbitres…

LA SUITE

Brooklyn (21-8) : réception d’Orlando, dans la nuit de samedi à dimanche (01h30).

Philadelphie (15-15) : réception de New Orleans, dans la nuit de dimanche à lundi (02h00).