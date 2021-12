Nikola Jokic, futur gentleman farmer

C’est une interview à cœur ouvert qu’a livrée Nikola Jokic sur le blog de Maja Macesic, une de ses amies de longue date. Le MVP en titre se raconte en détails, revenant sur l’aspect psychologique d’une carrière à très haut niveau et sur ses plans pour l’après carrière.

Sacré meilleur joueur de la meilleure Ligue du monde, le pivot serbe des Nuggets n’a pourtant pas changé d’un iota, dans son attitude ou ses valeurs. Il ne pense pas le moins du monde en être le meilleur.

Pas à l’aise dans le costume de star

« Eh non, je suis exactement le contraire, je pense toujours que l’adversaire est meilleur que moi. J’ai confiance en moi, mais je n’ai pas l’audace de me dire que je suis le meilleur. Je pense que ça me motive en quelque sorte, le désir de rivaliser avec quelqu’un. Je ne peux pas accepter que je suis meilleur, je dois me le prouver. »

En repoussant constamment ses propres limites, Nikola Jokic continue logiquement de progresser. Ou, à tout le moins, de tracer sa route avec autorité, dont une nouvelle saison digne d’un nouveau trophée de MVP avec 26 points, 13 rebonds et 6 passes de moyenne.

Perpétuellement tiré vers le haut avec ses grands frères qui ne plaisantaient pas, (« Mes frères ont certainement été mes modèles. Ils m’ont également entraîné. J’ai toujours voulu être avec eux, et ils m’ont traîné avec eux »), Nikola Jokic ne risque pas de prendre la grosse tête. Ce n’est pas le genre de la maison.

« Je ne sais pas si je suis resté normal, mais je ne pense pas que je suis resté le même non plus. Vous devez changer pour vous protéger de tous les facteurs qui affectent votre vie et celle de votre famille. Bien sûr, certaines personnes me considèrent comme arrogant, mais je n’ai pas fondamentalement changé parce que j’aime toujours les mêmes choses que j’ai toujours aimées. »

Pas forcément très à l’aise dans ce costume de star de la NBA, Nikola Jokic tolère sa célébrité actuelle. S’il en joue avec plusieurs spots de pub dans son pays, il a hâte de pouvoir rejouer profil bas après sa carrière.

« Je pense que c’est difficile maintenant [de passer incognito], mais j’espère bien que, lorsque j’aurai terminé ma carrière et que j’arrêterai tout ça, lorsque je me présenterai quelque part, ce ne sera plus un gros problème. C’est mon souhait. »

Sa grange, sa ferme et ses chevaux

Non sans rappeler un de ses compatriotes, Darko Milicic, lui aussi revenu au pays pour un véritable retour aux sources dans l’agriculture, Nikola Jokic ne se voit nulle part ailleurs que dans sa ferme. Et plus précisément dans sa grange, son refuge ultime.

« Pour la septième année consécutive, à chaque fois que je reviens, je m’y arrête. Je ne sais même pas pourquoi, mais c’est un endroit où je me sens en sécurité et pleinement chez moi. »

Joueur aux talents multiples sur un terrain de basket, Nikola Jokic est un homme simple en dehors. Il aime la nature, ses chevaux, sa ferme et la musique traditionnelle des Balkans, le tamburitza.

« Honnêtement, je ne pense pas qu’il y ait une chanson suffisamment belle pour [raconter ma vie]. J’adore les joueurs de tamburitza, ce style de musique et ce style de vie un peu traditionnel. Et puis, il y a l’équitation car c’est mon amour depuis que j’ai 12 ans. Je pense toujours que je vais être un cavalier d’une manière ou d’une autre, et pratiquer ce sport. (…) J’aimerais pouvoir passer un peu plus de temps avec les chevaux, aller voir les courses ou monter à cheval. »

Père de famille depuis fin septembre dernier, le Joker aspire tout simplement au calme après une carrière qui l’a déjà beaucoup fait voyager, de la Serbie au Colorado en passant par de nombreuses compétitions par-delà le monde.

« Dans dix ans, j’aimerais habiter dans une ferme ou un chalet plein d’enfants et d’animaux. C’est un de mes souhaits. Peut-être que c’est ce qui m’attend mais peut-être que ce n’est pas le cas. J’aimerais que mes enfants grandissent dans un environnement paisible, sans tracas, dans la nature, que ce soit une détente pour eux, tout comme pour moi. »