Hall of Fame | Manu Ginobili parmi les candidats de la cuvée 2022

C’était attendu, et Manu Ginobili devrait bel et bien être la principale tête d’affiche de la cérémonie du Hall of Fame 2022. « Devrait », car l’Argentin est pour le moment simplement éligible à une entrée au Panthéon du basket. Une première pour lui, depuis sa retraite en 2018.

Sauf catastrophe, l’illustre membre du « Big Three » des Spurs sera donc intronisé à Springfield au mois de septembre prochain (un an avant que Dirk Nowitzki, Dwyane Wade et Tony Parker ne le rejoignent ?). Reste à savoir quels seront les noms de ceux qui accompagneront « El Manu ».

Vu que la cuvée 2022 s’annonce moins flamboyante que les cuvées 2020 (Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett) et 2021 (Chris Bosh, Paul Pierce, Chris Webber, Ben Wallace), certaines personnalités laissées sur le côté par le passé peuvent en profiter pour intégrer, cette fois-ci, le Hall of Fame.

On pense notamment à Chauncey Billups, Tim Hardaway, Shawn Marion, Richard « Rip » Hamilton, Mark Jackson, Mark Eaton, Michael Cooper, Tom Chambers (lui aussi nommé pour la première fois), Muggsy Bogues, Marcus Camby ou encore Michael Finley chez les joueurs. Sans oublier George Karl chez les entraîneurs ou Becky Hammon chez les joueuses.

Pour rappel, le processus d’élection au Hall of Fame est complexe. Celui-ci s’organise, ainsi, en quatre comités : un comité « Amérique du Nord », un comité « Femmes », un comité « International » et un comité « Vétérans ».

Et tandis que les comités « Femmes », « International » et « Vétérans » ne peuvent proposer que deux noms chacun, le comité « Amérique du Nord » peut quant à lui proposer, à lui seul, jusqu’à dix noms. Ils sont alors transmis à un comité d’honneur composé de 24 membres, qui voteront ensuite pour chaque nom qui lui a été soumis.

À noter que, pour être intronisé, un joueur doit obtenir au moins 18 voix, sur les 24 du comité d’honneur.