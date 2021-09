Hall of Fame : quelle cuvée en 2022 ?

Depuis deux ans, et même si les deux cérémonies ont eu lieu en 2021, le Hall of Fame offre des cuvées absolument magnifiques. Celle de 2020 était historique et composée de Kobe Bryant, Kevin Garnett et Tim Duncan, et cette année, Chris Webber, Chris Bosh, Paul Pierce ou encore Ben Wallace, c’était également un plateau de grande qualité.

En revanche, l’année prochaine, on devrait avoir une cuvée moins flamboyante et moins évidente à composer. Deux nouveaux joueurs seront éligibles pour entrer au Panthéon d’après ESPN : Manu Ginobili et Joe Johnson.

Pour le premier, avec ses quatre titres NBA, son titre olympique et son Euroleague, il ne devrait pas y avoir d’accroc. L’Argentin devrait ainsi logiquement être élu au Hall of Fame. Pour le second, ce sera plus discutable même si Johnson présente un profil à la Mitch Richmond, qui est entré au Panthéon en 2014, donc tous les espoirs sont permis pour le MVP de la BIG3.

Tony Parker en 2023 ?

Pour le reste, le comité pourra se pencher sur des joueurs non retenus ces dernières années. Après tout, Wallace et Webber ont mis quelques années pour être élus. Parmi eux, il y a les anciens coéquipiers de « Big Ben » à Detroit justement, Rasheed Wallace et Chauncey Billups.

On retrouve aussi Shawn Marion ou Tim Hardaway, qui s’estime toujours « blacklisté ». Enfin chez les grands anciens, les candidatures de Marques Johnson, Bill Laimbeer, Michael Cooper ou Horace Grant pourraient de nouveau être étudiées.

On le voit, en 2022, le Hall of Fame sera moins brillant que ces dernières années. Mais il va rapidement retrouver la lumière avec une cuvée 2023 qui s’annonce superbe avec trois anciens champions et MVP des Finals : Dirk Nowitzki, Dwyane Wade et Tony Parker.