La Kyrie 8 fait étape en Asie

Le retour de Kyrie Irving sur les parquets est imminent. Le fera-t-il avec des Kyrie 8 aux pieds ? Et si oui, avec quel coloris ? Le suspense reste entier de ce côté. En attendant, Nike continue de décliner les versions de sa Kyrie « Infinity » (le 8 représentant l’infini), avec cette fois un modèle d’inspiration est-asiatique, qui intégrera peut-être le thème de « l’année du tigre » de la marque à la virgule en 2022.

Avec les deux motifs inédits, présents sur la languette ainsi qu’un logo « swoosh » bleu foncé, les couleurs orange et bleu-pâle sur la tige blanche et la semelle extérieure verte viennent compléter l’ensemble. Il se murmure que la paire pourrait sortir à l’occasion du nouvel an chinois, soit courant janvier 2022.

