Pour le Jazz, un temps-mort qui redonne du rythme

Vaincu deux fois d’affilée par les Wizards et les Spurs, le Jazz abordait la rencontre face aux Hornets, la quatrième de suite à domicile, avec la volonté de se relancer. Mission réussie de ce point de vue puisque Rudy Gobert, auteur d’un match XXL à 23 points et 21 rebonds, et ses coéquipiers sont parvenus à se défaire de leurs adversaires.

Cependant, si le résultat final est satisfaisant, la gestion de la fin du match par les hommes de Quin Snyder a laissé à désirer. Alors qu’ils menaient « tranquillement » 91-83 à cinq minutes du buzzer final, les Jazzmen ont manqué de concentration à deux reprises, et ils auraient pu le regretter.

Il y a d’abord eu cette passe hasardeuse de Rudy Gobert, qui venait pourtant de réaliser un contre important sur LaMelo Ball. Ce même Ball qui en interceptant la passe du Français a réduit l’écart à -5.

Puis, sur la possession suivante, c’est Bojan Bogdanovic, pourtant bien servi par Donovan Mitchell, qui laisse échapper le ballon. Une perte de balle importante une nouvelle fois puisque Terry Rozier, quelques secondes plus tard, inscrit un tir à 3-points pour réduire l’écart à seulement 3 points.

Le « momentum » désormais en faveur des Hornets, Quin Snyder a logiquement pris un temps-mort. Une manière de se regrouper avec ses joueurs, plutôt que de les sermonner ou de céder à la panique.

« Parfois, un temps-mort va nous aider à enchainer sur la possession suivante » analyse le tacticien. « Il y a certaines erreurs dont les conséquences sont plus importantes. On peut avoir une avance confortable et tout d’un coup, ils rentrent tout. Ça peut être démoralisant. Donc parfois, un temps-mort aide à reprendre ses esprits »

Même refrain chez Donovan Mitchell, satisfait du visage affiché par son équipe au sortir de ce temps-mort.

« Ce genre de choses arrive, mais le plus important c’est la manière dont on y répond. Vous avez vu notre réaction, on a demandé un temps-mort, on s’est regroupés. Nos tirs ne rentraient pas, mais nous avons été solides. On a perdu la balle, subi quelques petites déconvenues, mais on a fait de bonnes choses ensuite »

Auteur d’un 21-14 après ce temps-mort, dont deux tirs primés de Bojan Bogdanovic qui s’est rapidement fait pardonner pour sa perte de balle quelques minutes plus tôt, le Jazz a effectivement trouvé les ressources pour repousser des Hornets. Malgré sa maladresse (35%) et ses erreurs, le Jazz a fini par s’imposer en contrôle (112-102). « Le fait que nous ayons surmonté ce passage a montré notre implication« , conclut Quin Snyder.