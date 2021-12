Darius Bazley écarté du cinq de départ du Thunder

Petite surprise au moment du « jumpball » entre le Thunder et les Clippers, samedi soir. Pour la première fois depuis la saison 2019/20, Darius Bazley n’était effectivement pas présent dans le cinq d’OKC, puisque c’est l’arrière rookie Aaron Wiggins qui lui a été préféré, afin d’accompagner Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Luguentz Dort et Jeremiah Robinson-Earl.

Un cinq de départ de toute petite taille puisqu’aucun joueur ne dépassait les 2m06. Et cette décision de Mark Daigneault a été prise en accord avec Sam Presti, le GM de la franchise, et Darius Bazley himself.

« Comment a-t-il pris ce changement ? De manière professionnelle », rapportait le coach d’Oklahoma City, au sujet de son ailier-fort de seulement 21 ans. « J’ai été impressionné par sa réaction et notre conversation, quand nous en avons discuté ensemble. Le dialogue est permanent avec chacun de nos joueurs. Je ne pense pas qu’il y en ait un seul qui ne sache pas où il en est dans cette équipe. »

Une troisième année très compliquée

S’il semble certes avoir accepté cette décision, qui n’était de toute façon pas de son ressort, Darius Bazley subit néanmoins un premier coup d’arrêt dans sa carrière. Sélectionné en 23e position de la Draft 2019, il avait enchaîné 82 titularisations consécutives, entre la saison dernière et la saison actuelle.

Désormais, le voilà relégué sur le banc pour la première fois depuis son année rookie. Ce qui n’est finalement pas si surprenant, quand on s’aperçoit que celui qui avait décidé de zapper la case université a régressé statistiquement, par rapport à l’exercice 2020/21.

Jusqu’à présent, Darius Bazley affiche ainsi des moyennes de 8.6 points, 6.1 rebonds et 1.2 contre par match, en 27 minutes de jeu. Contre 13.7 points et 7.2 rebonds, en 31 minutes de jeu, en 2020/21. Mais ce sont surtout ses pourcentages de réussite qui inquiètent, puisque le natif de Boston shoote à seulement 37% aux tirs et 28% à 3-points (sans oublier 63% aux lancers)…

Autant dire que le jeune intérieur traverse une période très compliquée, illustrée également par cet horrible « net rating » de -13.2 quand il est présent sur le parquet…

Pas le temps d’attendre pour OKC

En décidant de modifier le statut de Darius Bazley, Mark Daigneault espère donc que cela provoquera un électrochoc chez son nouveau remplaçant. Mais le plus important était de ne pas hésiter à faire bouger les choses.

« Vous ne pouvez pas prendre des décisions en ayant peur », rappelait le jeune entraîneur d’OKC (36 ans). « Sinon, vous serez paralysé et vous n’en prendrez aucune. Donc, dès que l’on prend une décision, c’est en étant convaincu qu’elle va fonctionner. »

D’autant que, pour cette équipe d’Oklahoma City en pleine reconstruction, il est essentiel de procéder en permanence à des ajustements, afin que les dirigeants puissent déterminer quels joueurs peuvent s’inscrire (ou non) dans le projet de la franchise, sur la durée…

« Si, en tant que coach, nous ne leur offrons [aux dirigeants, ndlr] qu’un aperçu très limité de l’effectif, alors ils devront composer avec trop peu d’informations quand il leur faudra prendre des décisions capitales », poursuivait Mark Daigneault.

Et le coach du Thunder d’ajouter que rien n’est gravé dans le marbre dans cette ligue, et encore moins dans ce jeune groupe.

« Les équipes sont fluides en NBA, elles ne restent jamais les mêmes tout le temps. Il y aura des décisions à prendre l’été prochain, au moment de la Draft, en fonction de notre flexibilité financière. Donc il y aura des opportunités de partout, dans les mois à venir », concluait ainsi Mark Daigneault, de manière à rassurer Darius Bazley.

LEXIQUE

Net rating : la différence entre le nombre de points marqués et le nombre de points encaissés par un joueur, ou une équipe, sur un échantillon référence de 100 possessions.