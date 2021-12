Malgré de grandes précautions, les Mavericks sont aussi frappés par le Covid-19

Avec sept matchs reportés ces six derniers jours par la NBA, la pandémie commence malheureusement à (re)devenir un acteur majeur de la saison.

À Dallas, après Reggie Bullock, c’est Josh Green, mais aussi les assistants Darrell Armstrong et Jared Dudley qui sont à l’isolement, contraints de suivre le protocole sanitaire de la NBA. Dans le même temps, Frank Ntilikina était aussi absent, malade mais pas du Covid, tandis que Willie Cauley-Stein et Luka Doncic n’ont pas encore repris.

« C’est difficile à gérer, mais on un super groupe de jeunes joueurs qui vont se battre et jouer le coup jusqu’au bout », a relativisé Jason Kidd. « C’est ce qu’ils ont fait [hier soir] à l’extérieur. On n’a pas très bien shooté de loin mais on a trouvé un moyen de s’accrocher et d’être au contact jusqu’à la fin, sur une possession d’écart. On n’a simplement pas réussi à rentrer les tirs quand il aurait fallu. »

Déjà privé de Luka Doncic, toujours gêné par sa cheville gauche, et dans une moindre mesure de Willie Cauley-Stein, les Mavs ont effectivement réussi à tenir la dragée haute aux Wolves, et ce malgré la sortie de Kristaps Porzingis, à cause de douleurs au pied droit, en fin de 3e quart. En dépit des 23 points (à 9/13 aux tirs) de Dorian Finney-Smith, et du double-double de Jalen Brunson (18 points, 11 passes), les Mavs ont dû s’incliner face à Minnesota.

Et revoilà la pandémie…

Dallas avait de quoi regretter son dernier quart, perdu 25-17 à cause d’un petit 7/19 aux tirs et un tout petit 1/11 à 3-points. Auteur de 28 points, Tim Hardaway Jr. ne veut certes pas encore tirer sur la sonnette d’alarme, mais ces deux défaites de rang et un effectif qui se déplume chaque jour qui passe doit déclencher une réaction des Mavs.

« C’est similaire à ce qu’on a vécu l’an passé », se souvient THJ dans le Dallas Morning News. « Quand on avait joué Denver avec quatre ou cinq joueurs en moins. On va avoir une période où les joueurs qui ont peu joué jusqu’ici vont devoir entrer en jeu et contribuer. »

Privés de sept joueurs, dont trois du cinq majeur, les Mavs vont devoir puiser dans leurs ressources pour tenir alors qu’un « road trip » de cinq matchs sur la côte Ouest s’annonce aux alentours de Noël.

« On en a parlé avant le match face aux Lakers, sachant qu’ils avaient des soucis avec ça », reprend Jason Kidd. « On était inquiet à ce propos car on était une des équipes qui n’avait pas eu de souci avec le Covid à ce moment-là. Mais depuis ce match, on a des problèmes avec le Covid. »

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir pris des précautions de la part de Dallas. Les joueurs des Mavs n’avaient ainsi pas le droit de quitter leur hôtel de Minneapolis samedi soir, venant chercher leur repas du soir dans une salle de l’hôtel spécialement réservée à cet usage. De même, Jason Kidd a effectué ses réunions par Zoom, annulant les entraînements des deux derniers jours pour ne prendre aucun risque. En vain, donc…