Le MVP de la nuit | Le retour fracassant de DeMar DeRozan

Après une dizaine de jours à l’isolement et alors que les Bulls n’avaient pas joué depuis huit jours, DeMar DeRozan a rappelé pourquoi il faisait partie des candidats sérieux pour le trophée de MVP de la saison. Face à de bons Lakers, l’arrière des Bulls signe un nouveau match plein avec 38 points, 6 passes et 4 rebonds à 11 sur 25 aux tirs.

Son agressivité se retrouve aux lancers-francs avec un 16 sur 17 ! Il met plus de lancers que tous les Lakers réunis. Autre stat importante : aucun 3-points pris ! DeMar DeRozan est l’un des maîtres du tir à mi-distance en NBA, et c’est d’ailleurs sur un tir à six mètres qu’il assomme les Lakers.

« C’est un honneur qu’on me donne cette confiance dans ces moments-là » a réagi la star de Chicago. « Je ne prends jamais ça pour acquis. C’est un shoot d’adrénaline qu’on ne peut pas reproduire, et il faut essayer de tirer le meilleur de chaque opportunité. Il n’y a rien de mieux que ça. Il faut prendre le bon comme le mauvais, et je suis prêt à accepter les deux. »

« Je pense que le jeu à mi-distance est un art oublié, et DeMar fait partie de ceux qui sont des maîtres dans ce domaine »

Le mauvais, c’est cette bâche que lui colle LeBron James à une minute de la fin. Le bon, c’est le rebond offensif des Bulls sur la même action, et le ballon qui lui revient pour planter le tir assassin à 50 secondes de la sirène. Un shoot à mi-distance dont il a le secret, et qui fait l’admiration de Carmelo Anthony.

« Je sais que beaucoup de gens dénigrent le shoot à mi-distance, mais je pense que c’est un art oublié. Je pense que le jeu à mi-distance est un art oublié, et DeMar fait partie de ceux qui sont des maîtres dans ce domaine. »

Ce que retient Billy Donovan, c’est la forme physique de son joueur. DeMar DeRozan avait gardé le meilleur pour la fin avec 19 de ses 38 points dans le dernier quart-temps, et il n’a jamais cessé d’agresser la défense des Lakers.

« C’est vraiment épatant ce qu’il a réussi à faire après avoir manqué autant de matches, et après seulement deux jours d’entraînement » admire le coach des Bulls. « Sa dureté mentale et son esprit de compétition sont incroyables. Et puis sa capacité à mettre des tirs quand on a besoin. »