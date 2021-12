Pour leur retour à la compétition, les Bulls dominent les Lakers sur le fil

Les duels entre franchises ravagées par le Covid-19 sont désormais légion, à l’image de ce Bulls/Lakers, où 11 joueurs manquaient à l’appel en raison du protocole sanitaire de la ligue.

Et c’est finalement la moins affaiblie des deux équipes, à savoir Chicago, qui est parvenue à sortir victorieuse de cette affiche qui avait perdu en attractivité, sur le papier (115-110). Sur le parquet en revanche, le suspense était de mise, puisque le sort de cette rencontre s’est décidé dans la dernière minute, grâce aux exploits d’un DeMar DeRozan toujours aussi énorme (38 points, 6 passes), malgré sa pause forcée de huit longs jours.

Inarrêtable dans le dernier quart-temps (19 points, à 7/11 aux tirs et 5/5 aux lancers-francs !), l’ailier des Bulls a donc sorti le grand jeu pour venir à bout de LeBron James (31 points, 14 rebonds, 6 passes) et ses coéquipiers, une nouvelle fois martyrisés par l’ancienne vedette des Raptors et des Spurs, qui leur avait déjà fait des misères mi-novembre (38 points également).

Dirigés exceptionnellement par David Fizdale en l’absence de Frank Vogel (Covid-19), les « Purple & Gold » ont pourtant eu deux balles d’égalisation dans les dernières secondes, après un gros shoot à mi-distance et des lancers de DeMar DeRozan. Mais Carmelo Anthony puis Wayne Ellington sont restés muets derrière l’arc, avant que Lonzo Ball ne les crucifie pour de bon sur la ligne.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le finish d’exception de DeMar DeRozan. Sans Zach LaVine, l’ailier de 32 ans a assumé son rôle de leader des Bulls. En témoigne son dernier acte exceptionnel, où il a marqué 19 de ses 38 points ! Maladroit durant les trois premiers quarts-temps, le quadruple All-Star avait donc gardé le meilleur pour la fin, découpant la défense adverse avec ses paniers à mi-distance et dans la peinture, ou avec ses lancers. À noter qu’il a inscrit plus de lancers à lui seul (16, en 17 tentatives) que les Lakers (14). Dont ceux pour repousser Los Angeles à -3 (113-110), après avoir planté un énorme tir mi-distance pour remettre Chicago en tête, à 111-110.

— LeBron James, royal mais vaincu. À bientôt 37 ans, le « King » reste le stabilisateur de ces Lakers. Sans lui, rien ne va (ou presque) et David Fizdale n’a ainsi pas pu lui accorder la moindre seconde de repos, dans le dernier acte. Héroïque des deux côtés du parquet, en tant que pivot dans le « small-ball » californien, le quadruple MVP a validé un gros double-double et régné dans la peinture, malgré sa maladresse à 3-points (1/7). Comme Russell Westbrook, au bord du triple-double (20 points, 9 rebonds, 8 passes), « LBJ » a tout tenté pour l’emporter, mais il pourra regretter ses lancers ratés en début de quatrième quart-temps, quand les Lakers avaient le momentum de la partie.

— De petits détails qui font une grande différence. Entre leurs 19 pertes de balle, qui ont engendré 29 points (!) des Bulls, leur 14/22 aux lancers, leurs 16 rebonds offensifs concédés (dont 5 dans les quatre dernières minutes !) ou leurs 25 fautes d’équipe (pour un 25/31 de Chicago aux lancers), les Lakers pourront nourrir beaucoup de regrets après cette défaite. Car ces différents détails, pourtant si importants, ont plombé les coéquipiers de LeBron James sur la durée. Eux qui étaient tellement proches d’arracher une jolie victoire collective, sur le parquet du United Center.

TOPS/FLOPS

✅ Carmelo Anthony. En sortie de banc, l’ailier de 37 ans a réussi son meilleur match de la saison, à l’extérieur (21 points, 5 rebonds). En phase avec son tir extérieur (5/12 à 3-points), « Melo » a fait souffrir les Bulls avec ses ogives depuis l’arc, s’imposant comme le troisième larron du « Big Three » des Lakers, en l’absence d’Anthony Davis. Excepté ce troisième quart-temps où il a arrosé sévère, le vétéran californien a fait un bien fou à son équipe avec ses qualités au scoring. Pas un hasard, donc, si David Fizdale a décidé de l’intégrer à son cinq de départ, après la pause, afin de l’associer à son « frère » LeBron James dans la raquette.

✅ Le trio Ball/Caruso/Vucevic. Avant que DeMar DeRozan ne prenne les choses en mains dans le dernier quart-temps, les Bulls ont aussi pu compter sur les bonnes prestations de Lonzo Ball (19 points, dont 15 avant la mi-temps), Alex Caruso (17 points, dont 11 dans le troisième quart-temps) et Nikola Vucevic (19 points, 13 rebonds). Ensemble, ils ont longtemps permis à Chicago de prendre les devants, faire la course en tête puis résister au retour des Lakers, exploitant à merveille les lacunes de ces derniers dans le repli défensif, au rebond défensi, dans la gestion du ballon ou dans la défense de la ligne des 3-points.

⛔ DeAndre Jordan. Seul véritable intérieur encore debout dans l’effectif des Lakers, en dehors du rookie Jay Huff, le pivot de 33 ans n’arrive même plus à être influent sur le jeu de son équipe quand il est appelé à gagner en responsabilités. À tel point que David Fizdale a décidé de se passer de lui pour attaquer la seconde période, lui préférant Carmelo Anthony, moins handicapant grâce à ses talents de scoreur. Toujours naïf et passif en défense, en plus d’être dominé au rebond par Nikola Vucevic, « DAJ » n’est plus que l’ombre de lui-même et, aujourd’hui, un LeBron James de bientôt 37 ans est une meilleure solution au poste 5 que lui.

TREVOR ARIZA A ENFIN JOUÉ

Parmi les principales recrues estivales des Lakers, Trevor Ariza a disputé ses premières minutes de la saison sous le maillot de Los Angeles. Douze ans après avoir quitté la franchise avec laquelle il a remporté son unique titre NBA (en 2009), l’ailier de 36 ans a ainsi joué un bon quart d’heure cette nuit, le temps de compiler 3 points, 1 rebond et 2 passes, à 1/1 à 3-points.

Un petit match statistiquement, donc, mais l’essentiel était évidemment ailleurs pour son équipe et pour lui. Car ce retour arrive à point nommé, au regard des différentes absences que l’on recense chez les « Purple & Gold » : Anthony Davis, Dwight Howard, Talen Horton-Tucker, Malik Monk, Avery Bradley, Kendrick Nunn, Kent Bazemore et Austin Reaves !

LA SUITE

Chicago (18-10) : « back-to-back » contre Houston, ce lundi soir (02h00).

Los Angeles (16-15) : réception de Phoenix, dans la nuit de mardi à mercredi (04h00).