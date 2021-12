Le retour de la Air Jordan 7 Citrus

Jordan Brand se prépare à ressortir les plus belles Air Jordan 7 de sa collection à l’occasion des trente ans de ce modèle sorti en 1992. Il y aura notamment ce coloris Citrus, sorti en 2006,

Ce dernier est doté d’une tige principalement en nubuck noir, avec des finitions et le « Jumpman » en jaune « Citrus » au niveau de la cheville. La tirette et les inscriptions sur la languette ressortent en rouge. Les deux couleurs apparaissent également sur le talon et au niveau de la semelle intermédiaire.

La sortie de la « Air Jordan 7 », annoncée à 200 dollars, pourrait intervenir à l’automne 2022. Quelques clichés pour patienter :

