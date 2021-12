Tyronn Lue, la franchise incarnée

Avant le début de saison, la NBA avait interrogé tous les GM sur la saison à venir. Un sondage traditionnel dont quelques questions portent sur les coaches. À la question de savoir quel est le meilleur manager ou celui qui motive le mieux ses joueurs, Tyronn Lue avait recueilli 10% des voix, et il était donc deuxième derrière Monty Williams, à égalité avec Gregg Popovich, Steve Kerr et Erik Spoelstra. Mieux, quand on demandait au GM de citer le coach qui s’adapte le mieux en cours de match ? Tyronn Lue arrivait en tête pour 37% des votants.

Depuis les derniers playoffs, et l’élimination du Jazz au second tour, l’ancien coach des Cavaliers a la cote dans le milieu, bien plus encore que lorsqu’il avait été champion NBA avec Cleveland. Cette fois, il n’a pas de LeBron James et Kyrie Irving sous ses ordres, et il a prouvé l’an passé qu’il pouvait tirer le meilleur d’un groupe diminué, mais aussi s’adapter en cours de match ou d’une série pour piéger un adversaire. Un vrai joueur d’échecs dont les qualités humaines sont aussi très appréciées des joueurs, et de ses pairs.

« Il apprécie vraiment les gens qu’il côtoie et ce genre de personnalité est très appréciée des joueurs »

« Il s’agit de ses relations avec les joueurs, sa capacité à se soucier d’eux, à les laisser s’épanouir dans un certain environnement, et c’est sincère » apprécie, par exemple, Gregg Popovich. « Il n’y a rien de faux là-dedans. Il ne prétend pas être ce qu’il n’est pas. Il apprécie vraiment les gens qu’il côtoie et ce genre de personnalité est très appréciée des joueurs, qui veulent l’entendre et l’écouter. »

Bel hommage que partage Alvin Gentry, un autre coach vétéran. « C’est quelqu’un de bien, qui peut être sévère avec les joueurs, il peut les discipliner, mais ils savent aussi qu’ils peuvent venir le voir pour n’importe quoi. »

Cette proximité avec les joueurs et cette franchise en faisaient un assistant très courtisé, et aujourd’hui, il est parvenu à conserver ces qualités comme « head coach ».

« Beaucoup d’entraîneurs n’aiment pas avoir des discussions difficiles » rappelle Tyronn Lue. « Les joueurs se rendent compte quand on essaie de les embobiner, et si vous essayez de les embobiner, ils perdent tout respect pour vous. Je pense que si vous leur dites simplement la vérité et que vous êtes franc, c’est pour ça que la communication devient si importante au cours d’une saison. Comme ce sont des compétiteurs, ils n’aiment pas forcément ça. Ils veulent être sur le terrain, mais au final, ils peuvent le respecter et comprendre qu’il s’agit simplement de gagner. Il n’y a rien de personnel. »

« Je pense qu’il respecte tout le monde sur le plan humain et c’est le plus important »

Le dernier exemple en date, aux Clippers, concerne la mise à l’écart de Serge Ibaka. L’international espagnol s’est défoncé pour revenir à son meilleur niveau. Il a passé des mois en rééducation, il est allé jouer en G-League, et finalement, l’entraîneur lui préfère Isaiah Hartenstein.

Tyronn Lue l’a pris à part, lui a expliqué qu’il n’y avait rien de personnel dans ce choix. Isaiah Hartenstein joue bien depuis le début de saison, il a gagné sa placé par ses qualités de créateur, et Tyronn Lue a trouvé les mots pour le faire accepter par Serge Ibaka. Comme il a trouvé les mots en début de saison avec Eric Bledsoe, ou Justise Winslow. Les joueurs l’acceptent car il n’y a ni promesse, ni malentendu.

« Jouer pour lui est facile » résume Reggie Jackson. « D’abord, je pense qu’il respecte tout le monde sur le plan humain et c’est le plus important. Il y a des discussions difficiles et c’est dur à entendre, mais il ne le fait pas d’une manière stupide. Vous savez d’où il vient. Il veut juste gagner. Il vous le présente comme il faut, pour vous faire comprendre que le plus important, c’est la victoire. »

Aujourd’hui, Serge Ibaka ne joue plus, mais c’est peut-être lui, demain, qui fera gagner les Clippers. Tout joueur écarté de la rotation sait que ça peut être temporaire.

« Le mieux avec Tyronn, c’est que lorsqu’il vous l’annonce, vous savez qu’il ne vous laisse pas tomber nécessairement » conclut Reggie Jackson. « C’est juste quelque chose qu’il fait pour le bien de l’équipe ou pour trouver des moyens de gagner. Mais vous savez que vous aurez toujours des opportunités, et qu’il vous apprécie toujours. »