MVP, champion NBA, meilleur coach, meilleur rookie… Voici les pronostics des GM NBA

En décembre dernier, les 30 GM de la NBA avaient prédit, à 81%, que les Lakers réaliseraient le doublé, et que Giannis Antetokounmpo serait à nouveau MVP. Ils s’étaient trompés. En revanche, ils avaient vu juste sur le fait que Chris Paul et Jrue Holiday seraient les joueurs qui auraient le plus d’impact sur leurs nouvelles équipes.

Cette saison, ils misent plutôt sur les Nets comme champions NBA, et sur Kevin Durant comme MVP. Pour le trophée de meilleur rookie, il opte plutôt sur Jalen Green, même s’ils estiment que c’est Evan Mobley sera le meilleur joueur dans cinq ans.

A noter qu’à la question de savoir quel est le meilleur joueur étranger n’évoluant pas en NBA, Victor Wembanyama est arrivé en 3e position…

PRÉVISIONS SUR LA SAISON

Quelle équipe sera championne ?

1. Brooklyn Nets — 72%

2. Los Angeles Lakers – 17%

3. Milwaukee Bucks – 10%

> L’an passé : L.A. Lakers – 81%

Quel sera le Top 4 à l’Est ?

1. Brooklyn

2. Milwaukee

3. Miami

4. Philadelphia

Quel sera le Top 4 à l’Ouest ?

1. L.A. Lakers

2. Utah

3. Phoenix

4. Denver

JOUEURS

Qui sera le MVP 2022 ?

1. Kevin Durant, Brooklyn – 37%

2. Luka Doncic, Dallas – 33%

3. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 13%

4. Joel Embiid, Philadelphia – 7%

James Harden, Brooklyn – 7%

6. Stephen Curry, Golden State – 3%

> L’an passé : Giannis Antetokounmpo – 32%

Pour repartir de zéro, quel joueur choisiriez-vous pour reconstruire ?

1. Luka Doncic, Dallas – 43%

2. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 40%

> L’an passé : Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic – 43%

Quel joueur oblige le plus à faire des ajustements ?

1. Stephen Curry, Golden State – 27%

2. Kevin Durant, Brooklyn – 20%

3. LeBron James, L.A. Lakers – 17%

4. James Harden, Brooklyn – 13%

5. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 10%

6. Nikola Jokic, Denver – 7%

> L’an passé : James Harden – 32%

Quel joueur va exploser cette saison ?

1. Jaren Jackson Jr., Memphis – 17%

2. Anthony Edwards, Minnesota – 13%

3. Michael Porter Jr., Denver – 10%

4. Darius Garland, Cleveland – 7%

Keldon Johnson, San Antonio – 7%

Ja Morant, Memphis – 7%

Kevin Porter Jr., Houston – 7%

> L’an passé : Shai Gilgeous-Alexander et Michael Porter Jr. – 15%

Quel est le meilleur meneur de la NBA ?

1. Stephen Curry, Golden State – 57%

2. Damian Lillard, Portland – 17%

3. Luka Doncic, Dallas – 13%

4. LeBron James, L.A. Lakers – 7%

Chris Paul, Phoenix – 7%

> L’an passé : Stephen Curry – 30%

Quel est le meilleur arrière de la NBA ?

1. James Harden, Brooklyn – 63%

2. Devin Booker, Phoenix – 17%

3. Luka Doncic, Dallas – 10%

> L’an passé : James Harden – 68%

Quel est le meilleur ailier de la NBA ?

1. Kevin Durant, Brooklyn – 67%

2. LeBron James, L.A. Lakers – 17%

3. Kawhi Leonard, LA Clippers – 7%

> L’an passé : LeBron James – 57%

Quel est le meilleur ailier-fort ?

1. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 63%

2. LeBron James, L.A. Lakers – 27%

3. Kevin Durant, Brooklyn – 10%

> L’an passé : Giannis Antetokounmpo – 46%

Quel est le meilleur pivot ?

1. Nikola Jokic, Denver – 63%

2. Joel Embiid, Philadelphia – 23%

3. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 7%

Anthony Davis, L.A. Lakers – 7%

> L’an passé : Nikola Jokic – 50%

INTERSAISON

Quelle équipe a le mieux réussi son intersaison ?

1. Miami Heat – 47%

2. Los Angeles Lakers – 17%

3. Brooklyn Nets – 7%

Houston Rockets – 7%

Washington Wizards – 7%

> L’an passé : L.A. Lakers – 37%

Quelle recrue aura le plus d’impact ?

1. Kyle Lowry, Miami – 77%

2. Russell Westbrook, L.A. Lakers – 17%

> L’an passé: Chris Paul – 44%

Quel recrutement est le plus sous-estimé ?

1. Larry Nance Jr., Portland – 28%

2. Patty Mills, Brooklyn – 17%

3. Spencer Dinwiddie, Washington – 14%

4. Lonzo Ball, Chicago – 10%

5. Kemba Walker, New York – 7%

> L’an passé : Serge Ibaka – 15%

Quelle équipe va le plus progresser ?

1. Chicago Bulls – 27%

2. Golden State Warriors – 13%

Los Angeles Lakers – 13%

3. Charlotte Hornets – 10%

4. New Orleans Pelicans – 7%

Toronto Raptors – 7%

Quel est le transfert le plus étonnant ?

1. Russell Westbrook aux Lakers – 50%

2. DeMar DeRozan à Chicago – 22%

3. Lonzo Ball à Chicago – 5%

> L’an passé : Gordon Hayward à Charlotte – 54%

ROOKIES & INTERNATIONAL

Qui va remporter le trophée de Rookie of the Year ?

1. Jalen Green, Houston – 47%

2. Cade Cunningham, Detroit – 40%

3. Jalen Suggs, Orlando – 7%

> L’an passé : LaMelo Ball – 39%

Quel rookie sera le meilleur joueur dans cinq ans ?

1. Evan Mobley, Cleveland – 33%

2. Cade Cunningham, Detroit – 30%

3. Jalen Green, Houston – 23%

4. Jalen Suggs, Orlando – 10%

5. Davion Mitchell, Sacramento – 3%

> L’an passé James Wiseman – 36%

> Il y a cinq ans : Ben Simmons – 70%

Quel rookie est le « steal » de cette Draft ?

1. Jalen Suggs (5), Orlando – 23%

2. Alperen Sengun (16), Houston – 20%

3. James Bouknight (11), Charlotte – 7%

Jalen Johnson (20), Atlanta – 7%

Trey Murphy III (17), New Orleans – 7%

> L’an passé : Tyrese Haliburton – 43%

Quel est le meilleur joueur étranger ?

1. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 60%

2. Luka Doncic, Dallas – 27%

3. Nikola Jokic, Denver – 13%

> L’an passé : Giannis Antetokounmpo – 68%

Quel est le meilleur joueur étranger à ne pas être en NBA ?

1. Nikola Mirotic – 53%

2. Vasilije Micic – 23%

3. Victor Wembanyama – 13%

DEFENSE

Quel est le meilleur défenseur de la NBA ?

1. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 47%

2. Rudy Gobert, Utah – 17%

3. Jrue Holiday, Milwaukee – 10%

Kawhi Leonard, LA Clippers – 10%

4. Ben Simmons, Philadelphia – 7%

> L’an passé : Giannis Antetokounmpo – 46%

Quel est le meilleur défenseur extérieur ?

1. Jrue Holiday, Milwaukee – 50%

2. Ben Simmons, Philadelphia – 17%

3. Jimmy Butler, Miami – 10%

Kawhi Leonard, LA Clippers – 10%

5. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 7%

Quel est le meilleur défenseur intérieur ?

1. Rudy Gobert, Utah – 77%

2. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 13%

3. Anthony Davis, L.A. Lakers – 10%

Quel est le défenseur le plus polyvalent ?

1. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 40%

2. Ben Simmons, Philadelphia – 27%

3. LeBron James, L.A. Lakers – 10%

4. Draymond Green, Golden State – 7%

Kawhi Leonard, LA Clippers – 7%

Qui possède la meilleure défense de la NBA ?

1. Milwaukee Bucks – 40%

2. Utah Jazz – 33%

3. Los Angeles Lakers – 10%

4. Miami Heat – 7%

COACHES

Quel est le meilleur coach de la NBA

1. Erik Spoelstra, Miami – 55%

2. Monty Williams, Phoenix – 17%

3. Quin Snyder, Utah – 14%

4. Gregg Popovich, San Antonio – 10%

5. Mike Budenholzer, Milwaukee – 3%

> L’an passé : Erik Spoelstra – 46%

Quel est le meilleur manager/motivateur ?

1. Monty Williams, Phoenix – 50%

2. Steve Kerr, Golden State – 10%

Tyronn Lue, LA Clippers – 10%

Gregg Popovich, San Antonio – 10%

Erik Spoelstra, Miami – 10%

> L’an passé : Erik Spoelstra – 32%

Quel est le coach qui s’adapte le mieux en cours de match ?

1. Tyronn Lue, LA Clippers – 37%

2. Rick Carlisle, Indiana – 27%

3. Erik Spoelstra, Miami – 10%

4. Nick Nurse, Toronto – 7%

Quin Snyder, Utah – 7%

> L’an passé : Erik Spoelstra – 26%

Quel coach est le meilleur technicien offensif ?

1. Quin Snyder, Utah – 27%

2. Steve Kerr, Golden State – 23%

3. Mike Budenholzer, Milwaukee – 17%

4. Steve Nash, Brooklyn – 10%

5. Erik Spoelstra, Miami – 7%

Monty Williams, Phoenix – 7%

Quel coach propose les meilleurs schémas défensifs ?

1. Tom Thibodeau, New York – 37%

2. Mike Budenholzer, Milwaukee – 17%

3. Quin Snyder, Utah – 13%

4. Frank Vogel, L.A. Lakers – 10%

5. Nick Nurse, Toronto – 7%

Erik Spoelstra, Miami – 7%

Quel coach aura le plus d’impact sur sa nouvelle équipe ?

1. Rick Carlisle, Indiana – 64%

2. Ime Udoka, Boston – 14%

3. Jason Kidd, Dallas – 11%

> L’an passé : Steve Nash – 28%

Quel est le meilleur assistant de la NBA ?

1. Kenny Atkinson, Golden State – 17%

Darvin Ham, Milwaukee – 17%

3. Scott Brooks, Portland – 10%

David Vanterpool, Brooklyn – 10%

5. Nate Tibbets, Orlando – 7%

> L’an passé : Mike D’Antoni – 18%

Quel joueur deviendra un jour le meilleur coach ?

1. Chris Paul, Phoenix – 34%

2. Rajon Rondo, L.A. Lakers – 14%

3. T.J. McConnell, Indiana – 10%

4. Mike Conley Utah – 7%

Udonis Haslem, Miami – 7%

Garrett Temple, New Orleans – 7%

> L’an passé : Chris Paul – 36%

EN VRAC

Quelle équipe est la plus plaisante à regarder ?

1. Brooklyn Nets – 30%

2. Golden State Warriors – 17%

3. Atlanta Hawks – 10%

Charlotte Hornets – 10%

5. Dallas Mavericks – 7%

Denver Nuggets – 7%

Los Angeles Lakers – 7%

Phoenix Suns – 7%

Quelle équipe a le meilleur avantage à domicile ?

1. Utah Jazz – 47%

2. Denver Nuggets – 20%

3. New York Knicks – 10%

4. Portland Trail Blazers – 7%

Quelle équipe possède le noyau de jeunes le plus prometteur ?

1. Atlanta Hawks – 50%

2. Houston Rockets – 10%

3. Boston Celtics – 7%

Memphis Grizzlies – 7%

New Orleans Pelicans – 7%

Phoenix Suns – 7%

> L’an passé : New Orleans – 41%

Quel est le joueur le plus athlétique ?

1. Zion Williamson, New Orleans – 27%

2. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 20%

3. Anthony Edwards, Minnesota – 17%

4. Zach LaVine, Chicago – 13%

5. Ja Morant, Memphis – 10%

Qui est le plus pur shooteur ?

1. Stephen Curry, Golden State – 90%

Ont reçu des voix : Seth Curry, Kevin Durant et Duncan Robinson

Qui est le plus rapide balle en main ?

1. De’Aaron Fox, Sacramento – 59%

2. Ja Morant, Memphis – 24%

3. Russell Westbrook, L.A. Lakers – 14%

4. Ish Smith, Charlotte – 3%

Quel est le meilleur joueur sans ballon ?

1. Stephen Curry, Golden State – 50%

2. Duncan Robinson, Miami – 20%

3. Klay Thompson, Golden State – 17%

Quel est le meilleur passeur ?

1. LeBron James, L.A. Lakers – 33%

Nikola Jokic, Denver – 33%

3. Chris Paul, Phoenix – 10%

4. Luka Doncic, Dallas – 7%

> L’an passé : LeBron James – 46%

Qui est le meilleur leader ?

1. Chris Paul, Phoenix – 43%

2. LeBron James, L.A. Lakers – 20%

3. Damian Lillard, Portland – 17%

4. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 10%

Qui est le joueur le plus polyvalent ?

1. LeBron James, L.A. Lakers – 57%

2. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 17%

3. Kevin Durant, Brooklyn – 13%

4. Luka Doncic, Dallas – 7%

Kawhi Leonard, LA Clippers – 7%

> L’an passé : LeBron James – 61%

Quel est le joueur le plus intelligent ?

1. LeBron James, L.A. Lakers – 53%

2. Chris Paul, Phoenix – 30%

3. Luka Doncic, Dallas – 10%

4. Nikola Jokic, Denver – 7%

A qui donner le dernier ballon du match ?

1. Kevin Durant, Brooklyn – 41%

2. Stephen Curry, Golden State – 24%

3. Damian Lillard, Portland – 17%

4. Luka Doncic, Dallas – 7%

Nikola Jokic, Denver – 7%

6. Kyrie Irving, Brooklyn – 3%

> L’an passé : Damian Lillard – 32%