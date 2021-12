Le temps des promesses pour Jonathan Kuminga

Les cadres absents, comme Stephen Curry, Draymond Green et Andre Iguodala, Steve Kerr a pu faire tourner contre les Raptors. Certes, les Warriors n’ont rien pu faire dans cette partie pour espérer l’emporter, mais le coach n’a pas perdu son temps pour autant.

Il a pu par exemple offrir des minutes (36 exactement) à Jonathan Kuminga et le rookie en a profité avec gourmandise puisqu’il a terminé avec 26 points à 9/15 au shoot et 4/6 à 3-pts. Son meilleur match en NBA.

« C’est un athlète dynamique, puissant et explosif », constate le coach des Warriors à NBC Sports. « On a vu son potentiel. Il peut aller vers le cercle et on l’a vu marquer des paniers primés, ce qui sera important dans sa progression. Il doit prendre plus d’un rebond en revanche, en 36 minutes, surtout avec ses qualités athlétiques. Il a aussi perdu six ballons. Il a montré sa jeunesse, son talent et son potentiel en une soirée. Après, l’important, c’est de répéter ça. »

« Pour être un joueur de l’élite aujourd’hui, sans exception ou presque, il faut pouvoir mettre des tirs de loin »

Ses courses en transition et ses dunks ont confirmé que Jonathan Kuminga était un sacré athlète. Facile et puissant, il est à l’aise quand il s’agit de faire parler ses muscles et sa détente. Mais ce qui est le plus remarquable, dans sa performance au Canada, ce sont ses quatre paniers derrière l’arc.

Avant ce match, il n’avait inscrit que deux paniers primés (sur 17 tentatives) en 134 minutes…

« Il va avoir besoin de mettre des shoots extérieurs, des 3-pts, de se construire un jeu offensif », annonce Steve Kerr. « Pour un jeune joueur, il s’agit de trouver sa place, sa position, ses points forts dans la ligue. Pour être un joueur de l’élite aujourd’hui, sans exception ou presque, il faut pouvoir mettre des tirs de loin. Donc ce sera pareil pour lui. Je veux qu’il shoote à 3-pts mais aussi qu’il sache quand tirer, passer ou pénétrer. Ça semble si simple, mais ça ne l’est pas. »

Heureusement pour le rookie, il évolue dans une équipe où le jeu collectif est rôdé. Ses choix, dictés par le mouvement, seront donc plus simples à prendre.

« Notre équipe joue avec beaucoup de spacing, donc si on vous trouve dans un coin, il suffit d’être prêt pour shooter à 3-pts », assure-t-il. « La plupart du temps, je travaille sur ça quand je suis à la salle. Je suis une éponge, j’écoute tout et tout le monde. Il y a des jours où je joue, d’autres où je ne joue pas, mais je reste prêt, et je suis dans une excellente situation car j’apprends quotidiennement. »