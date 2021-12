Le retour de Kyrie Irving ? Une décision uniquement sportive

L’optimisme des Nets des derniers jours concernant Kyrie Irving avait donc un sens. On a appris vendredi soir que le meneur de jeu était sur la voie d’un retour à la compétition, même s’il n’est toujours pas vacciné et qu’il ne pourra jouer que les matches à l’extérieur.

Un retour surprenant donc, d’autant que la situation sanitaire a empiré depuis 10 jours, et surtout depuis le début de saison quand la franchise avait décidé de l’écarter. Mais le patron de la franchise justifie ce choix par sa volonté de… gagner le titre.

« On essaie d’être pragmatique », assure le propriétaire des Nets, Joe Tsai, pour le New York Post. « J’ai toujours dit que je ne voulais pas en faire une affaire politique. Ma seule religion, c’est de gagner des matches et de remporter le titre. On en est là. »

Alors que la position ferme d’Irving de ne pas se faire vacciner avait agité la NBA en début de saison, son retour et le changement d’avis des Nets vont également faire parler. Joe Tsai évacue déjà les commentaires sur le vaccin.

« Beaucoup de gens qui sont pour le vaccin ou qui sont antivax seront en colère, selon la décision qu’on va prendre. Mais je l’ai dit dès le début : ce n’est pas une question de politique », insiste-t-il. « Je le fais seulement pour aider les Nets à gagner le titre. C’est ça le fond de l’affaire. »

Alors pourquoi avoir attendu fin décembre ?