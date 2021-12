Le MVP de la nuit | Enfin le déclic pour Damian Lillard ?

On ne va pas s’enflammer car ce n’est qu’une perf’ d’un soir, mais le temps d’une rencontre, on a retrouvé le vrai Damian Lillard. Pourtant, en face, les Hornets étaient quasi au complet avec le retour de LaMelo Ball, et on craignait le pire pour des Blazers qui restaient sur sept défaites d’affilée.

Sauf que Lillard s’est fâché, et qu’il a frappé d’entrée avec 17 points dès le premier quart-temps. Le meneur de Portland est dans le rythme, adroit de loin et agressif vers le cercle, et Chauncey Billups décide carrément de ne pas le remplacer ! Après douze minutes, les Blazers mènent déjà de 17 points ! L’écart va grimper jusqu’à 29 points, et Lillard va tenir le baraque pour éviter toute mauvais surprise avec notamment 14 points dans le 3e quart-temps.

« Quand vous perdez tant de matches de suite, vous savez qu’il n’y a plus de plaisir à l’entraînement, aux séances vidéo »

A l’arrivée, Portland met fin à sa série de défaites, et Lillard signe son meilleur match de la saison avec 43 points, 8 passes et 4 rebonds. Le tout avec de très bons pourcentages : 12 sur 19 aux tirs, 6 sur 11 à 3-points et 13 sur 14 aux lancers-francs.

« Vous savez, ce n’est pas parce que j’ai mis mes premiers tirs que je savais que j’allais passer une bonne soirée » a-t-il répondu en conférence de presse. « Cette saison, j’avais déjà bien commencé des matches, et ensuite mes shoots n’étaient plus rentrés. Ce soir, c’était comme les autres matches, et je suis juste resté agressif, dans le rythme. C’était la même situation que les autres matches. »

Ce qu’il reconnaît, en revanche, c’est que ça fait du bien de gagner… « Quand vous perdez tant de matches de suite, vous savez qu’il n’y a plus de plaisir à l’entraînement, aux séances vidéo… et vous savez qu’il faut continuer de s’accrocher, et vous perdez encore de peu, et encore, et encore… Décrocher cette victoire est important car on en avait besoin pour se sentir bien, au moins dans quelque chose. Maintenant, faut enchaîner avec une 2e victoire, puis une 3e… »