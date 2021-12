Les Hawks prennent l’eau face aux Nuggets

Rapidement largués après seulement 3 minutes (15-3), la faute à un insolent 6/7 aux tirs des Nuggets, les Hawks réagissent pourtant avec la manière, infligeant un 16-2 à leurs adversaires pour passer devant au score (19-17), sous l’impulsion d’un duo Young – Collins impérial sur pick-and-roll. À l’issue du premier quart-temps, Denver mène d’une courte avance (29-27), grâce à un Nikola Jokic déjà au four et au moulin (7 points, 4 rebonds et 2 passes), quand le duo des Hawks pointe lui à 17 unités.

Après cinq minutes dans le deuxième quar-temps, les Nuggets signent le premier break (48-38) malgré la très bonne entrée du sophomore Onyeka Okongwu, qui débutait sa saison. Nate McMillan prend logiquement un temps-mort et renvoie ses titulaires sur le terrain pour réveiller sa formation, mais c’est l’inverse qui se produit. Face à la précision chirurgicale du « Joker », les Hawks perdent du terrain et l’écart passe à +14, puis à +18 à la mi-temps (72-54).

Gêné par les fautes au retour des vestiaires, Jokic rejoint le banc et les Nuggets choisissent de jouer « small ball ». Les Hawks en profitent pour exploiter les intervalles, mais l’adresse extérieure diabolique des hommes de Mike Malone maintient un écart plus que confortable (106-87).

Les Hawks enchainent les possessions défensives douteuses, et Nate McMillan abdique, offrant quelques minutes de « garbage time » au rookie Sharife Cooper notamment. Atlanta subit une lourde défaite dans sa salle, et la 6e de suite à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La grande première d’Onyeka Okongwu. Opéré de l’épaule l’été dernier, le pivot remplaçant des Hawks débutait sa saison face à Denver. Ovationné par le public de la State Farm Arena à son entrée à la fin du premier quart-temps, il a impressionné par son énergie débordante, terminant la rencontre à 10 points et 2 rebonds en 14 minutes.

La brève apparition de Petr Cornelie. Habituellement peu, voire jamais utilisé par Mike Malone, le Français a eu droit à 3 minutes de « garbage time », durant lesquelles il a eu le temps de provoquer une faute et de convertir un lancer-franc sur deux.

La 6e défaite à domicile des Hawks. Pas au mieux en ce moment, la troupe de Nate McMillan ne peut même pas s’appuyer sur des certitudes dans sa salle. Une crise est-elle proche en Géorgie ?

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. Le meneur surnage, comme depuis le début de la saison, mais ses faucons ont du plomb dans l’aile. Dans le naufrage des Hawks, « Ice Trae » noircit la feuille de stats : 34 points (12/27), 10 passes, 3 rebonds et 2 interceptions.

✅ Les titulaires des Nuggets. Il serait injuste pour les quatre autres de ne citer qu’un titulaire tant c’est tout le quintet qui a été étincelant. Auteurs de 82 des 133 points de leur équipe, les titulaires de Denver ont marché sur Atlanta. Bien épaulés par un banc réactif, cela donne un « blowout » net et sans bavure.

✅ Bones Hyland. À la manière d’un Immanuel Quickley chez les Knicks, le rookie a électrisé le jeu des Nuggets dès qu’il est entré sur le parquet. En 26 minutes, il apporte 24 points, son nouveau record en carrière, mais aussi 4 rebonds et 2 passes. Le nouvel homme fort de la « second unit » du club ?

⛔La défense des Hawks. Huitième plus mauvaise évaluation défensive de la ligue avant la rencontre (110.6 points encaissés par match en moyenne), l’escouade de Nate McMillan a complètement sombré, autorisant les Nuggets à tirer à 58%, dont 45% derrière l’arc (17/38). Fébriles sur pick-and-roll, toujours en retard sur les rotations, les Hawks ont eu tout faux en défense. Une réaction est nécessaire avant qu’il ne soit trop tard, car Atlanta ne sera pas sauvée par son attaque cette saison, aussi brillante soit-elle.

LA SUITE

Atlanta (14-15) : réception périlleuse des Cavaliers, dimanche

Denver (15-14) : dimanche, déplacement chez des Nets déplumés