La fin de match entre le Thunder et les Pelicans et surtout le shoot au buzzer de Devonte’ Graham vont sans doute entrer dans les highlights incontournables de la NBA pour les prochaines années.

Il faut dire qu’un shoot de la gagne (ou pour arracher une prolongation) inscrit dans sa moitié de terrain, ce n’est pas un mince exploit et ça marque toujours les esprits.

Ce n’est pas si rare pour autant puisqu’on se souvient de ceux de Jeremy Lamb (avec un Kemba Walker désabusé…), Tyreke Evans, Rasheed Wallace ou Devin Harris, malgré la bonne défense d’Andre Iguodala, ces dernières années.

Plus fort et vieux encore : l’incroyable tir de Jerry West, de vingt mètres, dans le Game 3 des Finals 1970. Le shoot à 3-pts n’existait pas encore, donc ce tir n’avait permis que d’arracher la prolongation, et non la victoire, pour les Lakers…