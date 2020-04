Le 29 avril 1970, Jerry West inscrivait l’un des paniers les plus incroyables de l’histoire des Finals

Si la ligne à 3-pts avait existé en 1970, ce tir aurait été un des paniers de la victoire les plus mythiques de l’histoire de la NBA. Un buzzer en Finals de près de vingt mètres…

Game 3 des Finals 1970 entre les Knicks et les Lakers. Les deux équipes sont à égalité et la série débarque à Los Angeles. Jerry West, Wilt Chamberlain et Elgin Baylor dominent la première mi-temps, mais Walt Frazier, Willis Reed et leurs coéquipiers reviennent dans la partie avec un gros dernier quart-temps.

Il reste 13 secondes et le score affiche 100 partout. Walt Frazier trouve Dave DeBusschere, qui marque un panier à mi-distance. Les Lakers ont alors trois secondes pour remonter le terrain et tenter d’arracher une prolongation.

Wilt Chamberlain fait la remise en jeu (en étant encore en partie sur le terrain…) vers Jerry West. L’arrière pose trois dribbles et envoie une prière de près de vingt mètres. Et c’est dedans ! 102 partout, puisque la ligne à 3-points n’est pas encore instaurée…

Malheureusement, ce tir ne coupe pas l’élan des Knicks, qui profitent de la maladresse de Jerry West (cinq tirs manqués en prolongation) pour l’emporter 108-111, cassant un peu la légende de ce tir si improbable.

« Ce shoot ne vaut rien », estimera même Jerry West dans une déclaration rapportée par Roland Lazenby dans sa biographie Jerry West, The Life And The Legend of a Basketball Icon, publiée en 2009. « Plus tard, dès qu’on m’en parlait, il fallait que je rappelle à tous qu’on avait perdu le match. »

Et surtout les Finals, puisque New York l’emportera lors d’un Game 7 resté célèbre. Pour Jerry West, premier MVP des Finals de l’histoire en 1969, et toujours le seul à avoir reçu ce trophée alors que son équipe n’avait pas remporté le titre, c’était alors sa septième défaite à ce niveau de la compétition et la troisième de suite.

Finalement, il sera sacré en 1972, contre ces mêmes Knicks.