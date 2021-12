Doug Christie veut que les fans des Kings soient fiers de leur équipe

Premier match, première victoire et premier ballon ramené à la maison. Choisi pour assurer l’intérim d’Alvin Gentry, placé à l’isolement, Doug Christie ne pouvait rêver plus belle soirée pour ses débuts comme « head coach ».

Et tout est allé très vite pour l’ancien joueur de Sacramento puisqu’il vient tout juste de débuter sa carrière comme assistant, et le voilà propulsé coach intérimaire.

« Sacramento a fait front ! Je suis super, super, super fier. C’était une victoire collective de la plus haute importante » a-t-il déclaré après le succès face aux Wizards. Les Kings restaient sur trois revers de suite, et pour sa première, il devait composer avec ce Covid-19 qui plane sur son groupe, et toute la NBA.

« La radio, c’est terminé. La télévision, c’est terminé » a-t-il lancé en conférence de presse, à propos de ses anciennes activités. « Il n’existe aucun autre endroit que le terrain où je veux être avec notre équipe. Cela m’apporte une joie que je ne peux décrire. Je vous l’ai dit les gars, j’ai un travail à terminer ici et c’est difficile à expliquer. Mais je suis là, et on verra comment ça se passe. »

Pressenti pour être le coach intérimaire après le renvoi de Luke Walton, Doug Christie pourrait bien récupérer le poste la saison prochaine si Alvin Gentry ne transforme pas l’essai. Mais il préfère ne pas y penser.

« Si vous me connaissez, vous savez que je suis plutôt une personne qui vit dans l’instant présent, comme c’est le cas actuellement » poursuit-il. « Ce n’est pas ma façon de penser… AG (Alvin Gentry) fait un sacré boulot et il a été très productif pour m’aider à m’améliorer, et c’est vraiment tout ce que j’essaie de faire. Si les dirigeants voient plus loin et veulent plus et que l’opportunité se présente, il faudra y faire face. Mais j’aime rester dans le moment présent et je ne dis pas ça pour blaguer. C’est juste un peu comme ça que j’essaie de vivre ».

En attendant, il répète qu’il a accepté ce poste car il veut être utile. « Quand je parle de travail inachevé, c’est parce que c’est une ville fière qui mérite un basket de haut niveau lorsqu’elle se rend à la salle. Et malheureusement, pendant longtemps, ça n’a pas été le cas, mais ça ne doit pas rester comme ça et ça ne le sera pas. »