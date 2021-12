Les Knicks et les Warriors valorisés à plus de 6 milliards de dollars !

Knicks, Warriors, Lakers. Il ne s’agit évidemment pas du Top 3 des meilleures équipes de la ligue mais bien du Top 3 des franchises les mieux valorisées de NBA.

D’après Sportico, et dans la lignée du baromètre du magazine Forbes, ce sont les Knicks qui mènent la danse, avec une valorisation estimée à 6.12 milliards de dollars. Juste devant les Warriors qui, comme New York, dépassent la barre des 6 milliards (6.03).

Un peu plus loin, on retrouve donc les Lakers, dont la valeur s’élève à 5.63 milliards de dollars. Puis un fossé se creuse toujours avec le reste de la ligue car, ensuite, les Nets (3.61), les Bulls (3.53), les Celtics (3.44) et les Clippers (3.16) se trouvent à plus de deux milliards des « Purple & Gold ».

À noter qu’à la différence de l’étude de Forbes, Brooklyn ne se situe pas à la 7e mais bien à la 4e place, devant Chicago, Boston et Los Angeles.

Puis ce sont les Rockets, les Raptors et les Mavericks qui complètent le Top 10 de Sportico et qui se tiennent dans un mouchoir de poche, avec des valorisations respectives estimées à 2.79, 2.74 et 2.72 milliards de dollars.

Tous sports US confondus, on constate que les Knicks, les Warriors et les Lakers sont dans le Top 5, derrière les Dallas Cowboys (NFL, 6.9 milliards de dollars) et les New York Yankees (MLB, 6.75 milliards de dollars).

Enfin, soulignons une fois de plus la puissance de la NBA, avec des franchises qui sont toutes valorisées à plus d’un milliard de dollars (et même d’assez loin). Ce qui risque logiquement de se poursuivre, quand on sait que la renégociation du contrat des droits TV devrait rapporter très, très gros à la Grande Ligue…