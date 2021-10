Trois franchises NBA dépassent les 5 milliards de dollars de valorisation

A quelques heures de la reprise de la saison NBA, le magazine Forbes publie son habituel baromètre de la valorisation des franchises NBA. Le dernier pointage datait de février, moins d’un an après le début de la pandémie, et huit mois plus tard, tous les voyants sont au vert puisque pour la première fois, trois franchises dépassent les cinq milliards de valorisation. Il s’agit des Knicks (5.8 milliards), des Warriors (5.6 milliards) et des Lakers (5.5 milliards).

Ensuite, derrière ce trio, il y a un fossé énorme puisque les Bulls et les Celtics sont respectivement à 3.7 et 3.6 milliards de dollars. Mais la tendance est nettement à la hausse avec une croissance de 13% depuis février, et selon IEG, la NBA a carrément battu des records de rentrées publicitaires avec 1.46 milliard de dollars.

Les droits TV vont exploser dans quatre ans

Preuve que le paysage NBA se porte bien et qu’il est attractif, les prises de participation dans les franchises se multiplient. Ces derniers mois, on note la vente des Wolves, mais aussi le rachat de parts dans les Spurs, les Lakers, les Warriors ou encore les Kings et les Suns. C’est ce qui permet d’ajuster la valorisation de chaque franchise en fonction du prix fixé par les vendeurs.

Mais comme le rappelle Forbes, le meilleur est à venir pour la NBA puisqu’elle entend bien faire exploser le tarif des droits TV. Le contrat de 24 milliards de dollars signés avec Disney (ESPN/ABC) et WarnerMedia (TNT) arrive à son terme en 2025, et l’objectif d’Adam Silver est de négocier un nouveau contrat de neuf ans pour… 75 milliards de dollars ! Une somme à partager avec les joueurs dont les salaires ont déjà explosé depuis quelques années.



1. New York Knicks

Valeur : 5.8 milliards de dollars

Variation : +16%

Résultat d’exploitation : 71 millions de dollars

2. Golden State Warriors

Valeur : 5.6 milliards de dollars

Variation : +19%

Résultat d’exploitation : -44 millions de dollars



3. Los Angeles Lakers

Valeur : 5.5 milliards de dollars

Variation : +20%

Résultat d’exploitation : 63 millions de dollars

4. Chicago Bulls

Valeur : 3.7 milliards de dollars

Variation : +11%

Résultat d’exploitation :39 millions de dollars

5. Boston Celtics

Valeur : 3.6 milliards de dollars

Variation : +11%

Résultat d’exploitation : 46 millions de dollars

6. Los Angeles Clippers

Valeur : 3.3 milliards de dollars

Variation : +20%

Résultat d’exploitation : 18 millions de dollars

7. Brooklyn Nets

Valeur : 3.2 milliards de dollars

Variation : +21%

Résultat d’exploitation : -80 millions de dollars

8. Houston Rockets

Valeur : 2.8 milliards de dollars

Variation : +10%

Résultat d’exploitation : 33millions de dollars

9. Dallas Mavericks

Valeur : 2.7 milliards de dollars

Variation : +10%

Résultat d’exploitation : 55millions de dollars

10. Toronto Raptors

Valeur : 2.5 milliards de dollars

Variation : +15%

Résultat d’exploitation : 2 millions de dollars

11. Philadelphia 76ers

Valeur : 2.5 milliards de dollars

Variation : +18%

Résultat d’exploitation : 13 millions de dollars

12. Miami Heat

Valeur : 2.3 milliards de dollars

Variation : +15%

Résultat d’exploitation : 16 millions de dollars

13. Portland Trail Blazers

Valeur : 2.1 milliards de dollars

Variation : +8%

Résultat d’exploitation : 19 millions de dollars

14. Sacramento Kings

Valeur : 2 milliards de dollars

Variation : +10%

Résultat d’exploitation : 22 millions de dollars

15. San Antonio Spurs

Valeur : 1.98 milliard de dollars

Variation : +7%

Résultat d’exploitation : 39 millions de dollars

16. Washington Wizards

Valeur : 1.93 milliard de dollars

Variation : +7%

Résultat d’exploitation : 14 millions de dollars

17. Milwaukee Bucks

Valeur : 1.9 milliard de dollars

Variation : +17%

Résultat d’exploitation : 11 millions de dollars

18. Phoenix Suns

Valeur : 1.8 milliard de dollars

Variation : +6%

Résultat d’exploitation : 15 millions de dollars

19. Utah Jazz

Valeur : 1.75 milliard de dollars

Variation : +5%

Résultat d’exploitation : 96 millions de dollars

20. Denver Nuggets

Valeur : 1.73 milliard de dollars

Variation : +5%

Résultat d’exploitation : 15 millions de dollars

21. Atlanta Hawks

Valeur : 1.68 milliard de dollars

Variation : +11%

Résultat d’exploitation : 37 millions de dollars

22. Indiana Pacers

Valeur : 1.67 milliard de dollars

Variation : +8%

Résultat d’exploitation : 460 000 dollars

23. Cleveland Cavaliers

Valeur : 1.65 milliard de dollars

Variation : +6%

Résultat d’exploitation : 11 millions de dollars

24. Orlando Magic

Valeur : 1.64 milliard de dollars

Variation : +12%

Résultat d’exploitation : 29 millions de dollars

25. Oklahoma City Thunder

Valeur : 1.63 milliard de dollars

Variation : +3%

Résultat d’exploitation : 48 millions de dollars

26. Detroit Pistons

Valeur : 1.58 milliard de dollars

Variation : +9%

Résultat d’exploitation : 43 millions de dollars

27. Charlotte Hornets

Valeur : 1.57 milliard de dollars

Variation : +5%

Résultat d’exploitation : 34 millions de dollars

28. Minnesota Timberwolves

Valeur : 1.55 milliard de dollars

Variation : +11%

Résultat d’exploitation : 29 millions de dollars

29. New Orleans Pelicans

Valeur : 1.53 milliard de dollars

Variation : +13%

Résultat d’exploitation : 24 millions de dollars

30. Memphis Grizzlies

Valeur : 1.5 milliard de dollars

Variation : +15%

Résultat d’exploitation : 12 millions de dollars