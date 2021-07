La NBA valide le rachat des Minnesota Timberwolves

Comme pour chaque rachat d’une franchise, c’est le bureau directeur de NBA qui est chargé d’en valider les conditions, et c’est désormais chose faite pour la vente des Minnesota Timberwolves, acquis par l’ancienne star du baseball Alex Rodriguez et le milliardaire Marc Lore. Un rachat en deux temps puisque la NBA a accepté que Glen Taylor en reste le propriétaire pour une période de transition de deux ans, et pour l’instant, les deux acquéreurs sont considérés comme des associés.

Si tout se passe bien, les nouveaux propriétaires seront seuls aux manettes au début de la saison 2023/24, mais il faudra tout de même que la NBA réunisse à nouveau le bureau directeur pour leur laisser les coudées franches. Ce rachat, estimé à 1.5 milliard de dollars, inclut les Lynx, l’équipe de WNBA.