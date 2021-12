Le Top 10 de la nuit | La prière de Devonte’ Graham

Les pistoleros étaient de sortie cette nuit et font le bonheur de ce Top 10, à commencer par un 3-points inscrit depuis le logo par LeBron James. Les bourreaux des cercles sont aussi bien représentés, à l’image du poster de Tre Mann sur Garrett Temple, rendu par Brandon Ingram à la 4e place. Dans le même style, le tomar d’Isaac Okoro sur trois Rockets est pas mal non plus.

Mais les deux premières places sont réservées à Austin Reaves, auteur du panier de la gagne pour les Lakers sur le parquet des Mavs, et Devonte’ Graham, le héros de la soirée avec son shoot venu de nulle part pour donner la victoire aux Pelicans sur le parquet du Thunder à la toute dernière seconde. Magistral.