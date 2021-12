L’efficacité maximale de Gordon Hayward

Détruire une défense avec une performance à plus de 40 points, sans déchet, et en seulement trois quart-temps, c’est une habitude de Stephen Curry. Mais là, c’est Gordon Hayward qui a enfilé ce costume.

Dans le Texas, à San Antonio, l’ailier des Hornets a été remarquable d’efficacité : 41 points (record de saison pour lui) à 15/19 au shoot, 5/6 à 3-pts, 6/6 aux lancers-francs et un seul ballon perdu en 29 minutes dans la victoire de Charlotte.

« Il est unique », affirme James Borrego à ESPN. « Quand il est agressif comme ça, qu’il joue avec volonté, c’est un joueur différent. Je suis vraiment fier de lui, et heureux pour lui. Il attendait un match comme ça. On s’est beaucoup appuyé sur lui, comme il y avait des absents, et il portait la balle, jouait plus de 40 minutes mais il était content de le faire. Je veux qu’il continue avec cet état d’esprit. »

Dans le détail, cela donne 14 points inscrits en premier quart-temps avec un 4/4 derrière l’arc, 6 points dans le deuxième et enfin 21 unités dans le troisième avec un 8/9 au shoot.

« Je suis surtout heureux d’avoir gagné, c’est le plus important », affirme l’ancien de Boston. « On a connu un match compliqué à Dallas, où on n’a pas été bon et notre équipe était diminuée. On est arrivé à San Antonio et on a bien joué en premier quart-temps, avec un ballon qui circule. »

LaMelo Ball devrait revenir vendredi contre les Blazers. Une bonne nouvelle pour James Borrego mais qui ne doit pas empêcher ensuite d’avoir un Hayward aussi tranchant.

« L’objectif, c’est qu’il continue sur le même rythme, avec la même agressivité. Quand il joue à ce niveau, on est dans une autre dimension », affirme le coach au site officiel de la franchise. « On a tellement d’armes dans cette équipe », se réjouit l’ancien du Jazz. « C’est tellement plaisant quand on fait tourner la balle. »