Patty Mills, l’infatigable joker des Nets

« À un moment, j’ai regardé Tiago (Splitter), et je lui ai demandé si je devais mettre mes chaussures, je lui ai demandé ce qu’il se passait… Et puis, finalement, on était là, et on s’est dit qu’il fallait jouer, et prendre du plaisir. »

Comme Kevin Durant et les six autres joueurs « valides » des Nets, Patty Mills a lacé ses chaussures, et il a vécu une soirée bien particulière. Aligné dans le deuxième quart-temps avec quatre rookies à ses côtés, l’Australien a tenu la baraque, signant un match à 30 points avec un 7 sur 14 à 3-points. On retiendra surtout ses 19 points inscrits entre le 4e quart-temps et la prolongation, avec quatre tirs à 3-points.

Profitant des ballons ressortis par ses jeunes coéquipiers, c’est lui qui plante le 3-points de l’égalisation pour arracher la prolongation.

« Patty apporte tellement à notre franchise… Il a mis des tirs importants sur la fin et c’est un incroyable compétiteur, un joueur clutch et c’est un champion confirmé » souligne Steve Nash. « Rien que par son état d’esprit, sa mentalité de gagneur et son attitude, il est au-dessus du lot. Il apporte tellement au groupe. C’est un gars qui soude tout le monde, qui maintient tout le monde ensemble par son état d’esprit, et il donne tout sur un terrain. Son jeu parle pour lui. Sa performance dans le 4e quart-temps, il la mérite pour tout ce qu’il apporte. »

Félicité aussi par Kevin Durant, Patty Mills a toujours l’enthousiasme d’un rookie, et justement il tient à rendre hommage aux rookies qui l’ont épaulé face aux Raptors. « Je suis super fier de ces gars… S’il y a quelque chose à retenir, c’est que ça fait partie de ces matchs où l’effort est récompensé et c’est une victoire qui récompense tout leur travail effectué en coulisses. »

Sur un plan personnel, c’est déjà son 8e match à 20 points et plus, et le voilà plus que jamais indispensable aux Nets. Surtout si ses sept coéquipiers restent en quarantaine pendant 10 jours.

« Il y avait de bonnes ondes ce soir, c’est tout ce que je peux dire… C’est un effort énorme de la part de tout le monde. Nos jeunes débarquent après avoir été un peu à l’écart, et ils ont apporté de solides minutes et de l’énergie. Je ne pourrais pas être plus fier de tout le monde dans notre manière de gérer les obstacles et de faire le boulot. Cela montre notre potentiel et la richesse du groupe. »