LeBron James marque encore les esprits face au Magic

Deuxième match sans Anthony Davis (genou) et deuxième victoire convaincante de suite pour les Lakers. Après le Thunder, ils ont fait respecter la hiérarchie en repoussant un Magic qui venait de livrer un beau combat, deux jours plus tôt face aux voisins des Clippers. Grâce à un calendrier favorable, les Californiens confirment ainsi leur regain de forme avec cinq victoires sur leurs sept dernières sorties.

Pour s’imposer, les Lakers n’ont pas brillé pendant 48 minutes, loin de là. Les locaux ont d’ailleurs été dominés durant un premier quart-temps très moyen de leur part (18-25). Ils ont redressé la barre dans le second acte mais sont tout de même rentrés au vestiaire en étant à la traîne (49-52).

La partie s’est jouée dans un troisième quart-temps spectaculaire produit par les Californiens qui ont écrasé leurs adversaires, en attaque et en défense. Très largement en tête à l’entame de l’ultime période (85-62), les Lakers ont tout de même connu une bonne séquence de relâchement avec un 23-8 encaissé. Cole Anthony et le Magic sont revenus à 10 points à deux minutes de la fin, sans davantage inquiéter les Lakers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Spectaculaire troisième quart-temps. La recette est connue : défendre dur pour jaillir en transition. Les Lakers ont suivi ce principe à la lettre pour signer un… 23-0 dans le troisième quart-temps, le plus gros « run » de leur saison. Orlando n’a pas rentré le moindre panier pendant près de 10 minutes. Et de l’autre côté du parquet, le Magic a été incapable de lutter face à la puissance de LeBron James ainsi que l’adresse longue distance de Talen Horton-Tucker (par ailleurs auteur de six interceptions). L’écart final sur cette période est colossal (36-10).

– La défense des Lakers. Avant le match face à Oklahoma City vendredi, les Lakers n’avaient limité leurs adversaires sous les 100 points qu’à deux reprises cette saison. Ils viennent d’y parvenir deux fois de suite, certes face à des équipes faiblardes. Mais les Californiens ont tout de même rejeté 11 tirs cette nuit et en ont intercepté 12 autres, ce qui n’est pas rien.

TOPS/FLOPS

✅ LeBron James. Auteur de son 101e triple-double en carrière, le « King » a été exceptionnel dans le troisième quart-temps. À l’aise avec son tir à 3-points, il a inscrit 13 points dans les quatre minutes qui ont suivi la pause. Malgré ses six pertes de balle, il n’a globalement pas arrêté d’enchaîner les bons choix et s’est également montré en défense avec deux contres, en mode « volleyball », en très haute altitude durant cette séquence.

⛔ Mo Bamba. Sans doute son pire match de la saison. Hormis deux contres et quelques rebonds, le pivot n’a eu aucun impact sur ce match. Après une tentative (vraiment manquée…) de passe dans le dos dès les premières minutes du match, Mo Bamba a rapidement rejoint le banc. Il n’a été mobilisé que pour 12 minutes (contre 29 en temps normal) mais a quand même trouvé le moyen de finir avec le pire « +/- » du match : -20 !

ORLANDO À L’OUEST

Cinq matches à l’Ouest ? Cinq défaites pour Orlando. Le Magic va retrouver son parquet cette semaine après un « road trip » éprouvant. Après un match accroché à Houston, les Floridiens ont mordu la poussière face aux Warriors, aux Kings et face aux Lakers. Jamahl Mosley retiendra sans doute la performance sur le parquet des Clippers.

LA SUITE

Lakers (15-13) : déplacement à Dallas, mercredi.

Magic (5-23) : réception des Hawks, mercredi.