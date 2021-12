Covid-19 : Zach LaVine et Troy Brown Jr, 8e et 9e joueurs de Chicago à l’isolement !

Et de neuf ! Après Coby White, Javonte Green, DeMar DeRozan, Matt Thomas, Derrick Jones Jr, Ayo Dosunmu et Stanley Johnson, voilà que Zach LaVine et Troy Brown Jr. sont également placés en isolement dans le cadre du protocole sanitaire lié au Covid-19. Avec la blessure de Patrick Williams, ça fait donc 10 absents pour Chicago…

Dans ces conditions, et même si les Bulls ont recruté Alfonzo McKinnie et récupéré Alex Caruso, il semble difficile pour la NBA de ne pas reporter les prochains matchs de l’équipe, qui reçoit Detroit mardi.

Billy Donovan doit pouvoir inscrire au moins huit joueurs sur la feuille de match, et ça sera peut-être mathématiquement possible avec les « two-way contracts » et d’autres « Hardship exemption » afin de remplacer les remplaçants contaminés, mais ça semble risqué étant donné la circulation du virus au sein du groupe, en sachant également que les commentateurs locaux, Stacey King et Bill Wennington, sont aussi à l’isolement.

À noter que Coby White et Javonte Green pourraient tout de même revenir dans le courant de la semaine…

LEXIQUE

Hardship exemption : permission de recruter un joueur de plus, pour dépasser la limite de 15 joueurs dans l’effectif, lorsque trop de membres d’une équipe sont blessés ou malades.