Les Grizzlies ont rendu un vibrant hommage à Zach Randolph

Soirée historique pour Zach Randolph et les Grizzlies samedi, après la rencontre contre les Rockets. Le joueur voyait son maillot être retiré quand la franchise de Memphis inaugurait son plafond en quelque sorte, puisque l’ancien intérieur était le premier Grizzly à recevoir cet honneur.

Les Grizzlies ont donc mis les petits plats dans les grands. Une vidéo, narrée par Ice Cube, qui résumait sa carrière ou un Jaren Jackson Jr. qui est arrivé à la salle avec le maillot de Zach Randolph, floqué du numéro 50.

L’ancienne gloire de Memphis a même eu le droit à une surprise : la présence de Marc Gasol, qui avait fait le voyage d’Espagne pour son ancien coéquipier dans la raquette des Grizzliers version « Grit & Grind ».

« Quelle soirée spéciale, pour un joueur unique », se félicite Taylor Jenkins au site officiel de la franchise du Tennessee. « C’est motivant de voir ça. Les joueurs voient l’impact qu’ils peuvent avoir sur une ville, une communauté. On savait à quel point Randolph était important pour cette franchise, mais on sait aussi qu’il l’est pour la ville. C’était le mariage parfait entre eux. Je suis heureux d’avoir gagné ce match pour que ce soit encore plus spécial pour Z-Bo. Je lui ai dit qu’il était une légende et qu’on allait se souvenir de cette soirée. »