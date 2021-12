Les Rockets peuvent sortir dans la rue la tête haute

« Ils ont joué extrêmement dur contre nous, ils ont essayé de se prouver à eux-mêmes qu’ils pouvaient nous jouer. Ils l’ont très bien fait. Ils n’ont pas une grande star, une superstar qui prend le match à son compte. Ils doivent jouer ensemble. Ils shootent bien. Ils se mettent en position de bien faire. Ils défendent très bien. S’ils continuent comme ça, ils vont progresser ».

Les Rockets devront se contenter des félicitations de Giannis Antetokounmpo, MVP des dernières Finals et leader du champion en titre après la victoire de Milwaukee qui a mis fin à leur série de sept succès. Houston menait encore d’un point à 8 minutes de la fin et ne pointait qu’à -1 à 5 minutes du terme avant de s’incliner avec les honneurs face au final infernal du trio Middleton-Portis-Antetokounmpo (114-123).

Pour Stephen Silas, le bilan de cette série reste extrêmement positif, puisqu’il a permis à son groupe de continuer à apprendre dans la victoire et de se régénérer mentalement, en plus de redorer un peu le blason de la franchise.

« Ça signifie beaucoup que le message soit passé. Ça montre que nous savions que nous allions devoir progresser et nous améliorer cette année. C’est ce que nous faisons », a déclaré Stephen Silas. « Nous grandissons et nous nous améliorons. Nous avons remporté quelques victoires, ce qui est toujours une bonne chose en tant qu’entraîneur. C’est enthousiasmant. C’est motivant de marcher dans la ville et de voir les gens vous dire ‘bon travail, coach’. Il y a eu des moments où je préférais rester à la maison pour ne pas avoir à faire face à ça ».

Fierté et reconnaissance

A l’arrivée, c’est un grand sentiment de fierté d’avoir réussi une telle série, surtout après avoir dû digérer 15 revers de rang juste avant. Même sur ce match face au champion en titre, les Rockets n’ont pas à rougir de leur prestation. Leur progression passe aussi par ce genre de matchs, même si la victoire n’est pas au bout.

« Mon message a été de leur dire qu’ils devraient être très fiers de ce que nous avons fait », a ajouté coach Silas. « Ils devraient être fiers que nous ayons affronté les champions comme nous l’avons fait. Il a fallu que Giannis mette 41 points. Ils ont joué dur ce soir. Et nous étions juste là, tout près d’eux. Donc, ils devraient être très fiers de ce qu’ils sont devenus et de la façon avec laquelle ils ont progressé ».

Mike Budenholzer a également témoigné tout son « respect » pour l’accomplissement réussi par Houston malgré son statut d’équipe de bas de tableau. « Ce n’est jamais facile de gagner sept matchs d’affilée dans cette ligue », a-t-il résumé.