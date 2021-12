Feuilleton Ben Simmons : Damian Lillard toujours intouchable à Portland

À partir du 15 décembre, la plupart des joueurs qui ont signé un contrat l’été dernier deviennent transférables. 84% des 446 joueurs sous contrat pourront donc être inclus dans un échange, contre 65% auparavant.

C’est sans doute en partie pour cette raison qu’ESPN assure que Philadelphie vient d’accélérer dans ses tentatives de « trade » autour de Ben Simmons. Le meneur australien ne semble toujours pas prêt à réintégrer le groupe et les chances qu’il remette un jour le maillot de Philadelphie sont quasiment nulles.

Mais la stratégie d’attente de Daryl Morey reposait également sur la frustration engendrée par des débuts de saison ratées dans d’autres clubs. Le GM des Sixers espérait sans doute que les Blazers et/ou les Wizards enchaînent les défaites pour tenter de mettre la main sur Damian Lillard ou Bradley Beal. À Washington (15-11), ça va plutôt bien donc, pour l’instant, il n’y a pas de raison pour l’arrière de demander un transfert en urgence.

À Portland par contre, les problèmes s’accumulent et ESPN précise donc que Philadelphie est revenu à la charge pour tenter de monter un échange entre Ben Simmons et Damian Lillard. Sauf que le GM par intérim des Blazers, Joe Cronin, a répété que le meneur était intouchable, et que le club comptait toujours construire autour de lui.

La franchise de l’Oregon serait par contre prête à discuter d’un échange autour de CJ McCollum, mais cette option ne semble pas intéresser Daryl Morey, qui multiplie les appels afin de monter des transferts à deux ou trois équipes, dans le but de trouver un accord qui lui permette de récupérer un des 25 meilleurs joueurs de NBA.