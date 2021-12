Damian Lillard : « Je suis ici depuis dix ans et j’essaie de faire partie de la solution »

Même s’il a avoué avoir longuement considéré un changement d’air cet été, Damian Lillard n’a finalement jamais demandé à être échangé. Mais avec les résultats décevants des Blazers (11 victoires – 15 défaites) et le départ forcé du GM qui l’a drafté, Neil Olshey, les rumeurs s’accumulent autour du meneur de jeu…

Shams Charania et Adrian Wojnarowski, les deux plus importants « insiders » en NBA, ont ainsi respectivement annoncé que Damian Lillard voulait jouer avec Ben Simmons, et qu’il avait demandé une nouvelle prolongation de contrat. Les informations des deux journalistes, parmi les mieux informés de la Grande Ligue, tendent à prouver que le meneur de jeu approche du point de rupture avec son club de toujours. Même si l’intéressé a encore démenti.

« Je ne demande pas un échange, je ne sais pas combien de fois je dois le dire », a ainsi expliqué Damian Lillard après l’entraînement d’hier. « On en est à un point où les gens peuvent écrire des histoires et dire des choses, ‘J’ai entendu ceci’ et ‘J’ai entendu cela’, et à cause de qui ils sont, les gens pensent que c’est crédible et que c’est probablement vrai. Moi, d’un autre côté, je ne me sens pas obligé de me défendre et de contester tout ce que les gens disent jusqu’à ce qu’on me pose la question, parce que je connais la vérité. »

« Je sais aussi que les gens vont continuer à avoir ces conversations parce que c’est amusant d’en parler mais toute cette merde n’est pas exacte »

Le « franchise player » de Portland assure qu’il veut aider son équipe à remonter la pente.

« Je suis ici depuis dix ans et j’essaie de faire partie de la solution. Nous sommes ici pour faire un travail, nous sommes ici pour essayer de gagner et essayer de gagner quelque chose d’important. Je sens que c’est quelque chose que je dois faire ici et j’essaie juste de faire partie de la solution. Je n’essaie pas de me mêler des ragots, je veux juste être tranquille et essayer de faire mon travail au mieux de mes capacités et faire les choses qui me tiennent à cœur et qui me passionnent et c’est ce que j’essaie de faire. Tout le reste est ce qu’il est. »

Damian Lillard explique ainsi qu’il travaille tous les jours avec Chauncey Billups pour tenter de trouver des solutions aux problèmes des Blazers et qu’il n’a donc pas l’intention de préparer son départ.

« Je sais aussi que les gens vont continuer à avoir ces conversations parce que c’est amusant d’en parler mais toute cette merde n’est pas exacte », conclut-il, alors qu’il pourrait faire son retour dimanche. « Ils peuvent continuer à en parler tant qu’ils veulent et je vais continuer à dire la même chose. Les gens disent ‘sources’ ou ‘une personne proche de son camp’ et quand vous dites proche de mon camp, je sais exactement de qui vous parlez parce que je connais beaucoup de gens et j’ai des conversations avec beaucoup de gens mais je ne suis pas un idiot. Je ne dis rien en privé sur quelqu’un que je ne dirais pas en public ou face à cette personne. »