À Golden State, on compte sur James Wiseman pour apporter « une menace verticale »

On a un peu tendance à l’oublier mais Klay Thompson n’est pas le seul absent côté Warriors. À l’entraînement, depuis des semaines, il y a James Wiseman, l’ancien numéro 2 de la Draft. Opéré d’un genou la saison passée, il est en retard sur son calendrier puisque son retour était prévu aux alentours du training camp, mais comme l’a expliqué Steve Kerr, les dirigeants s’étaient un peu enflammés…

Désormais on parle de janvier 2022, et James Wiseman continue de s’entraîner avec le staff et les préparateurs physiques. « Klay m’a juste dit d’être patient. De faire en sorte d’être à 100% quand je reviens, et de ne rien précipiter. »

Comme Klay Thompson, le jeune pivot des Warriors avoue qu’il vit mal cette période, et que les émotions prennent le dessus. « Je suis super émotif, même pendant les matches. Mais je me sens bien. Je prends les jours les uns après les autres. C’est comme ça que j’aborde les choses. Je suis dans un processus au quotidien. »

Un journaliste de The Athletic lui demande si c’est exact que son retour est repoussé à janvier. Au mieux. « Sans doute. On verra… » répond-il.

En attendant, il fait uniquement du travail individuel avec du renforcement du bas du corps, et des exercices de dribbles et de tirs. Sans oublier la vidéo pour accélérer son intégration dans la rotation lorsqu’il sera prêt. « J’observe Loon (Kevon Looney) sur sa manière de voir les schémas défensifs. En attaque, je regarde comment il est capable de marquer. Je me visualise simplement sur le terrain, sur les endroits où je serai pour que je puisse profiter des mêmes opportunités. »

Un rôle à jouer avec ses qualités athlétiques

Chaperonné par Klay Thompson donc, mais aussi Andre Iguodala, James Wiseman a aussi beaucoup discuté avec Steve Kerr, et le coach des Warriors lui explique depuis cet été qu’il y a un rôle à prendre dans la « verticalité ».

The Athletic cite ainsi Deandre Ayton comme exemple à suivre dont l’éclosion a pris du temps, et qui a su trouver sa place dans le système des Suns.

« J’en ai parlé avec lui pendant l’été, alors que les playoffs se déroulaient. Nous avons évoqué des points de comparaison dans la ligue, dans la manière de jouer des autres pivots » confirme Steve Kerr. « Regarde cette action dans ce match, regarde cette action dans cet autre match. Cela fait partie des situations que l’on souhaite utiliser avec toi« . Dans l’idéal, nous le faisons entrer en douceur, nous restons sur des choses simples et nous essayons de le remettre dans le rythme. De toute évidence, vu notre effectif et nos qualités au tir, le domaine évident dans lequel nous pouvons faire des progrès, c’est sur notre menace verticale. Nous allons l’impliquer dans beaucoup de pick-and-roll, beaucoup de situations où il plonge vers le cercle et essayer de rester ensuite sur des choses simples. »

Il faudra donc attendre janvier pour observer tout ça, mais James Wiseman se tient prêt. « Je vais juste jouer mon rôle du mieux possible et faire ce qui m’a amené ici : prendre des rebonds, courir et contrer. Ce sont les secteurs dans lesquels je suis bon, et c’est ce que je vais faire. Ce que vous allez voir de ma part, c’est jouer mon rôle, marquer des paniers et être un bon coéquipier. Pour prendre du plaisir. »