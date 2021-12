Russell Westbrook répond aux comparaisons avec Allen Iverson

Est-ce que Russell Westbrook est capable de s’intégrer dans un collectif pour gagner un titre, ou est-ce à sa formation de s’adapter à son jeu ? Selon un dirigeant de la conférence Est, anonyme, cité par ESPN, Russell Westbrook est la version moderne d’Allen Iverson.

« Russ me rappelle Allen Iverson, dans le sens où il veut gagner, mais selon ses propres termes. S’il est capable de prendre du recul et de gagner à Los Angeles, cela validera tout ce qu’il a fait d’autre en NBA. »

Nos confrères sont allés interroger Russell Westbrook sur cette comparaison, finalement pas si flatteuse puisque si Allen Iverson est parvenu à amener les Sixers en finale NBA, il n’a pas su ensuite fédérer autour de lui, ni même s’adapter avec une fin de carrière complètement ratée.

« Quand vous courez avec lui, vous êtes récompensé »

« Je ne suis pas d’accord pour plusieurs raisons » a répondu Russell Westbrook. « D’abord, je crois que je suis un joueur unique, et si je respecte Allen, et tout ce qu’il a fait pour le basket, je ne suis aucunement comparable à lui. Ensuite, et c’est ce que je ressens, j’ai sans doute toujours essayé de m’adapter pour le bien de l’équipe. Je l’ai toujours fait dans ma carrière, et je continuerai de le faire, quoi qu’il arrive. Si je gagne un titre, c’est cool. Si je n’en gagne pas, ça m’ira aussi, et la vie continue. »

À Los Angeles, Anthony Davis et LeBron James ont leur avis sur la question, et ils demandent régulièrement à Russell Westbrook de rester lui-même, et ils ont pris l’exemple du 3e quart-temps décisif face aux Celtics.

« Il s’agit de progresser et de comprendre le meneur de jeu avec lequel vous jouez. Comprendre sa vision du terrain, son attention » explique LeBron. « Il suffit donc de courir dans un couloir aux côtés de Russ. Il est généralement devant par son rythme, son intensité… Mais quand vous courez avec lui, vous êtes récompensé. »

Pour Frank Vogel, LeBron et Westbrook sont du même moule, efficaces sur contre-attaque et le jeu de transition, et il leur faut donc courir. « Quand la balle est ressortie par LeBron, Russ doit cavaler. Quand la balle est ressortie par Russ, Bron doit cavaler. Et c’est le meilleur moyen de combiner ces deux gars. »

« Nous l’avons amené ici, pour être Russell Westbrook et rien d’autre »

Un duo qui en rappelle un autre, celui du Heat lorsque LeBron James et Dwyane Wade apprenaient à jouer ensemble. Une demi-saison avait été nécessaire pour trouver la bonne formule, et David Fizdale, assistant des Lakers, était sur le banc du Heat à l’époque.

« Ce que nous n’avions pas prévu à l’époque, c’est que les deux essayaient en même temps de s’éloigner de ce que faisait l’autre. Et c’était notre souci offensif au départ, car ils étaient du genre à se dire : ‘OK, est-ce que c’est toi qui vas faire ça ? Ou est-ce que je dois le faire ?' »

À Los Angeles, Anthony Davis et LeBron James ne posent pas de question, mais ils demandent simplement à Russell Westbrook de jouer comme il l’a toujours fait, au Thunder, aux Rockets et l’an passé aux Wizards.

« Je pense qu’au début de la saison, Russ était un peu passif » expliquait Anthony Davis après la victoire face à Boston. » Il essayait de faire participer les gars, de passer la balle. (…) Nous lui avons dit : ‘Plus tu es agressif, plus ça va s’ouvrir des brèches pour tous les autres’. Les 7 à 10 derniers matchs, il a été très, très agressif, et quand il est comme ça, ça ouvre le terrain pour tous les autres au niveau des tirs. Il est simplement en mode attaque. C’est pour cela que nous l’avons amené ici, pour être Russell Westbrook et rien d’autre« .