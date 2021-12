Les Celtics frustrés par leur passage à Los Angeles

Les matches se suivent et il est toujours difficile de lire les Celtics. Après un bon match (perdu) en attaque contre le Jazz et un feu d’artifice réussi à Portland, les joueurs de Boston avaient deux matches à Los Angeles en deux jours à négocier. Et ils repartent de Californie avec deux défaites et un goût amer dans la bouche.

D’abord à cause de la rencontre contre les Lakers, où les Celtics ont été dominés physiquement d’après Ime Udoka.

« Je suis déçu car on a été bousculé, ils ont été plus puissants que nous », expliquait le coach à Mass Live. « Ils voulaient aller au cercle et ils ont réussi à le faire, trop facilement. On a vu un manque d’efforts et de dureté. »

Ensuite, le lendemain contre les Clippers, l’entraîneur attendait une correction de la part de ses joueurs. Mais les Celtics ont laissé filer le deuxième quart-temps, perdu 39-23, et finalement le match. Ils ont pourtant remporté les trois autres quart-temps, pour finir à trois points de la troupe de Ty Lue, privée de Paul George.

« On se tire une balle dans le pied »

Un quart-temps manqué et c’est une nouvelle défaite, donc un nouveau motif de déception pour les hommes en vert.

« L’effort et l’irrégularité, c’est frustrant parfois », concède Ime Udoka, toujours pour Mass Live. « C’est frustrant de jouer comme on l’a fait en seconde période et pas en deuxième quart-temps. On a gagné trois quart-temps, sauf le deuxième. On a creusé notre propre tombe avec nos ballons perdus (23 contre Nicolas Batum et compagnie). »

Même sensation d’inachevé chez Jayson Tatum, qui avance une explication de ce coup de mou en deuxième quart.

« C’est frustrant car on devrait savoir comment s’en sortir », assure l’ailier All-Star. « Souvent, on se tire une balle dans le pied, car ensuite, en troisième et quatrième quart-temps, on a joué plus vite, on était davantage concentré en défense et on a besoin de faire ça. On était trop facile en première période. On a des jours meilleurs que d’autres, c’est la vie ça. Peu importe le travail, on ne peut pas être parfait tous les jours. »

Dès lors, quel visage les Celtics auront-ils vendredi soir à Phoenix ?