Lauri Markkanen peut-il être privé de playoffs à cause de son service militaire ?

En Finlande, le service militaire existe toujours et dès qu’ils ont 18 ans, les hommes sont soumis à l’obligation de conscription. Lauri Markkanen n’échappe pas à cette règle.

Arrivé aux États-Unis en 2016, à 19 ans passés, pour jouer à l’université d’Arizona, avant d’enchaîner sur une carrière NBA, l’intérieur de Cleveland n’a pas encore effectué son service militaire.

Si bien que l’armée finlandaise l’a placé sur une liste spéciale, réservée aux athlètes professionnels, et l’ancien de Chicago est appelé sous les drapeaux à partir du 11 avril 2022, soit le lendemain de la fin de la saison régulière, pour une durée minimum de 165 jours, nous a appris BasketNews.

Comme les Cavaliers sont actuellement à la septième position de la conférence Est, donc totalement dans la course pour le « play-in » et les playoffs, peut-on imaginer Lauri Markkanen rater les matches les plus importants de la franchise de Cleveland depuis 2018 ?

« Lauri est fier de représenter la Finlande en NBA et un des services civiques du pays, c’est le service militaire. Il est préparé à faire son devoir, au moment approprié », a précisé son agent pour HoopsHype, ce qui sous-entend que le joueur sera sur les parquets et non avec l’uniforme au printemps 2022.

Un précédent avec Elgin Baylor

Qu’un joueur NBA soit appelé par l’armée ne serait pas une nouveauté pour la ligue. En effet, il y a 60 ans maintenant, lors de la saison 1961/62, Elgin Baylor était réserviste pour l’armée américaine.

L’ancienne légende des Lakers, décédée en mars dernier, était alors bloquée à Washington la semaine, sans possibilité de s’entraîner avec ses coéquipiers.

La star de Los Angeles ne pouvait donc jouer que le week-end, et heureusement pour lui et les Lakers, un nombre important de matches étaient joués le samedi et le dimanche. Elgin Baylor n’avait pu disputer que 48 matches au total, mais ses performances avaient été immenses : 38.3 points, 18.6 rebonds et 4.6 passes de moyenne…